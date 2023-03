Lovrić i roditelji odgajatelji - ustavna tužba protiv presude Visokog upravnog suda

vraća se stara linija

Putnici se žalili na autobusnu liniju 607. ZET se najavio promjene u prometu

Na Jadranskom su mostu, starom više od 40 godina, u tijeku radovi na zamjeni prijelaznih naprava. Završetak se očekuje do ljeta, nakon čega će se prometnica otvoriti u punom profilu, što uključuje i tramvajske tračnice do Savskog mosta, kojima će ponovno voziti linija 7, koja će ga povezivati s Dubravom, te linija 14, koja prometuje od Zapruđa do Mihaljevca.