Kako pas reagira na srnu ili lisicu? Otkrijte u edukativnoj šetnji kroz Dotrščinu

U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, u subotu Zagrepčani i njihovi kućni ljubimci moći će sudjelovati u posebnoj edukativnoj šetnji park-šumom Dotrščina. Cilj događanja je pokazati kako pse pravilno voditi kroz prirodu, s posebnim naglaskom na njihov odnos s divljim životinjama. Šetnju će predvoditi Marija Ferenček, trenerica pasa u Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba, te Ivan Madi, stručnjak za provedbu Programa zaštite divljači u Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba. Oni će sudionicima predstaviti divlje životinje koje nastanjuju šumu, pojasniti izazove susreta pasa i divljih životinja te dati praktične savjete za odgovorno vođenje pasa i njihovu socijalizaciju. Sve će se ilustrirati konkretnim primjerima, a u šetnji će sudjelovati i nekoliko pasa iz Skloništa.

Okupljanje je u 11 sati na parkiralištu u ulici Štefanovec, kod glavnog ulaza u park-šumu. Budući da je broj mjesta ograničen, sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu putem poveznice. U šetnji mogu sudjelovati samo punoljetne osobe. Park-šuma Dotrščina, koja se nalazi u gradskoj četvrti Podsljeme i ima status zaštićenog kulturnog dobra, nudi lagane staze po ravnom terenu, pogodne za građane svih dobnih skupina. Organizatori događanja su Grad Zagreb i Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba.