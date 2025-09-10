Naši Portali
BESPLATAN KONCERT NA TREŠNJEVKI

'Kockar', 'Ponoćni vlak' i 'Trešnjevačka balada' odjekivat će parkom Zvonka Špišića

CeKaTe
VL
Autor
Večernji.hr
10.09.2025.
u 17:00

Na pozornici će nastupiti Nina Kraljić, Lela Kaplowitz, Dino Antonić i Ivan Colarić, uz pratnju Zagrebačkog orkestra ZET-a, Tamburaškog orkestra TD-a Gaj, pijanista Leandra Havličeka i harfistice Doris Karamatić, a večer će voditi Tanja Maleš.

U subotu s početkom u 18 sati, u Parku Zvonka Špišića održat će se besplatan koncert "Šansona u Parku Zvonka Špišića", glazbeni događaj posvećen Zagrebu i nezaboravnom kantautoru koji je svojim pjesmama obilježio generacije. Nakon prošlogodišnjeg premijernog izdanja, kojim je svečano obilježeno imenovanje parka po Špišiću, ovogodišnja Šansona donosi bogat program s njegovim najpoznatijim skladbama, ali i šansonama drugih hrvatskih autora.

Na pozornici će nastupiti Nina Kraljić, Lela Kaplowitz, Dino Antonić i Ivan Colarić, uz pratnju Zagrebačkog orkestra ZET-a, Tamburaškog orkestra TD-a Gaj, pijanista Leandra Havličeka i harfistice Doris Karamatić, a večer će voditi Tanja Maleš. Publiku očekuju bezvremenski klasici među kojima se ističu "Kockar", "Ponoćni vlak", "Šetnja po mjesečini", "Milioner", "Barbara" i "Trešnjevačka balada", kao i skladbe Arsena Dedića, Đele Jusića, Ljube Kuntarića i drugih autora. 

Koncert organizira Vijeće gradske četvrti Trešnjevka sjever, u partnerstvu s Centrom za kulturu Trešnjevka (CeKaTe). U slučaju lošeg vremena, program će se održati u dvorani CeKaTe-a.
