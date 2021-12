Ove godine hit je Advent u okolici Zagreba, u ponudu su stavili ono što metropoli nedostaje

Zagrebački advent je, vidi se na prvi pogled, nešto skromniji nego posljednjih nekoliko godina, a mišljenja stanovnika su podijeljena. Nekima se sviđa manje blještavila, hodanje po uređenim parkovima bez ugostiteljskih i drugih kućica. Drugima, pak, fali raskoš i sjaj proteklih godina, pa bi, primjerice, voljeli da je okruženje svečanije i s više sadržaja. No, većina i jednih i drugih složit će se kako je prava šteta što ove godine nema klizališta na Trgu kralja Tomislava. Siluete klizača koje su umjesto toga postavljene zgodne su, priznat će, no nije to to. Jedan od prigovora koji smo čuli i jest da nema mnogo sadržaja za najmlađe, kojima je šetanje između osvjetljenih parkova pomalo, priznat će, dosadno.

Nije samo stvar u klizanju, nego možda i u atmosferi, za neke bogatijem programu, ali velik je broj Zagrepčana put umjesto u centar metropole odveo u gradove njegove okolice koji su svojim programom oduševile. Gužve su i dalje tu, premda manje, a gradovi su se potrudili da ove godine ponuda glazbe, jela i pića bude zanimljiva i raznovrsna za sve, a pogotovo djecu. Bogati program, raskošni ukrasi i, naravno, klizalište, privukao je ljude tako u Samobor, gdje program traje sve do 9. siječnja. Kremšnice i medenjaci su, osim standardne adventske ponude, posebni hit u ovom gradu, a tijekom prosinca organiziran je i božićni sajam u kojem se mogu razgledati i kupiti božićni ukrasi, suveniri, nakit i gastronomska ponuda. Ljubitelji klizanja mogu se zaputiti na klizalište pokraj Centra za mlade Bunker, na adresi Savke Dabčević Kučar 3.

Foto: Edin Tuzlak

U Svetoj Nedelji se, pak, održavaju Zimski cajti, koji su krenuli udarnički, otvorenjem klizališta i nastupom Zagrebačkih pahuljica. Organizirani su na novoj lokaciji, u parku koji je preuređen upravo zbog ovakvih manifestacija i svih drugih većih događanja u Gradu. "Zimski cajti" ove godine imaju i humanitarni karakter, jer će se sredstava od najma termina klizanja koji iznosi simboličnih 5 kuna biti uplaćen na donacijski račun Grada Svete Nedelje za obnovu obiteljske kuće iz područja pogođenog potresom. Posjet "Zimskim cajtima" može se ovjekovječiti u besplatnoj božićnoj fotkaonici, gdje se može fotografirati u radnom vremenu Turističke zajednice grada Svete Nedelje.

Advent se na veliko održava i u Zaprešiću, i to pod nazivom "Adventska zafrkancija". Vođene ture s lampašima, klizalište na 360 kvadrata leda, adventske kućice s ponudom hrane i pića, a po prvi put predsteljeni su i blagdanski čestitati koji gradskim ulicama nose božićni duh. Na programu su koncerti, svirke DJ-a, a za najmlađe organizirano je i druženje s Djedicom, escape ture, božične bajke četvrtkom, kao i radionice koje se održavaju subotama. Svaku nedjelju u 11 sati djeca se vode u potragu za adventskim blagom. Svaki put je potraga drugačija, a isto tako i blago.

Foto: TZ Zaprešić

To je što se tiče zapadne strane okolice Zagreba, premda je i na istočnoj također zabavno. Velika Gorica pripremila je također bogat program. Klizalište, adventski sajam, božićno selo, bogata ugostiteljska ponuda i kulturni program dio su ovogodišnje manifestacije “Prosinac u Gorici” koja će trajati od 6. 12. pa sve do kraja prosinca u gradskom parku ispred Muzeja Turopolja. Koncerti i balovi gotovo su svakog dana na programu u Gorici, a tu je i fotografiranje s Djedom Božićnjakom u Božićnom selu, vilenjački rekreatur i šašava božićna olimpijada.

Božićna čarolija stigla je i u Dugo Selo, koje je također pripremilo klizalište pored sportskog centra, a otvoreno je svakog dana osim blagdanima.

- Uređena je kućica Djeda Mraza, ukrašen blistavi bor, i postavljene prekrasne adventske svijeće, a organizirali smo i božićni vlakić za naše mališane. Vidjeli smo danas i Svetog Nikolu, koji je našu dječicu darivao slatkišima, a isto će činiti u subotu ovdje na klizalištu, te u nedjelju ispod vure“, rekao je gradonačelnik Nenad Panian.