U čemu je tajna splitskog Adventa? 'Riva je prazna, ali oživjeli smo lokaciju neugledne povijesti'

U Splitu je nakon dvotjedne kiše s lebićem i jugom napokon provirilo sunce. A kad u Splitu u prosincu izviri sunce, to znači da je “okrenilo na buru”. Sunca bez bure rijetko da može biti. Ovdje uvijek nešto puše. Jugo, garbin, bura, tramontana... Dalmatincima su glave vazda propuhane. O vjetru praktički ovisi sve – od svakodnevne učinkovitosti pa do raspoloženja. Dok je kiša natapala Dioklecijanovu palaču i dok je južina valove s Matejuške bacala do Prokurativa, rijetko je kome bilo do života. Činilo se stoga da će splitski Advent neslavno propasti. Od početka Adventa nigdje ni psa, nigdje žive duše. Još i taj nesretni COVID s nelogičnim epidemiološkim mjerama ljude je otjerao u komfor-zonu. Nitko više ne razumije kamo se smije, a kamo ne smije i pod kojim uvjetima. Lakše je ostati kući...