PRIJETI IM ISELJENJE

Karting Arena Zagreb uputila apel Tomaševiću: 'Nova deložacija zakazana je za 29. listopada, odgodite ju!'

Zagreb: Karting Arena Zagreb
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/4
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.10.2025.
u 10:46

Poslušali smo Vas. Pokrenuli smo sudske postupke. Čekamo da sud odluči. Gradska tvrtka Zagrebački velesajam ne čeka. Ignorira sudove i ne sluša Vas, poručil isu vlasnik zagrebačke Karting Arene gradonačelniku

Karting Arena Zagreb, koja već dugi niz godina djeluje na Zagrebačkom velesajmu, dobila je novi rok za deložaciju, 29. listopada. No, budući da je u tijeku nekoliko sudskih postupaka kojima vlasnici Karting Arena pokušavaju osporiti odluke Velesajma te već provedene natječaje za zaku 35. paviljona, uputili su gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću otvorenom pismo kojim ga mole da reagira kako bi se deložacija odgodila barem dok se ne održe ročišta zakazana u narednim mjesecima. Pismo prenosimo u cjelosti. 

"Gradonačelniku Grada Zagreba, g. Tomislavu Tomaševiću. Poštovani gradonačelniče, Na konferenciji za novinare 11. ožujka 2025. rekli ste: "Znači, imaju pravne lijekove, mogu se žaliti… To je sve legitimno, samo nek daju." Na sjednici Gradske skupštine 27. ožujka 2025. ponovili ste: "Da li je netko u pravu što se tiče Sportkarta, da li je Zagrebački velesajam ili Sportkart, to odlučuje sud… O svemu će odlučiti sud." 

Poslušali smo Vas. Pokrenuli smo sudske postupke. Čekamo da sud odluči. Gradska tvrtka Zagrebački velesajam ne čeka. Ignorira sudove i ne sluša Vas.  6. listopada 2025. Sportkart upućuje požurnicu Visokom trgovačkom sudu za pravomoćnu odluku o ugovoru o zakupu. 29. listopada 2025. zakazana je deložacija Karting Arene iz paviljona 35. 11. studenoga 2025 je ročište o zakonitosti javnog natječaja. Unatoč izostanku bilo kakve pravomoćne presude, Velesajam forsira deložaciju. Ne radi se o godinama čekanja – sudske odluke očekuju se u narednim tjednima. 

Karting Arena Zagreb održala 'posljednji ples': Zagrebačka atrakcija otišla je u povijest
Zagreb: Karting Arena Zagreb
1/16

PITANJE GRADONAČELNIKU: Jeste li spremni zatražiti od Velesajma da pričeka sudske odluke o zakonitosti natječaja i poštivanju ugovora o zakupu – kako ste Vi sami javno pozvali? APEL: STANITE UZ VLASTITE RIJEČI. Gradonačelniče, Vi ste rekli: "O svemu će odlučiti sud." 

Molimo Vas: Zatražite od Velesajma da odgodi deložaciju do sudskih odluka o zakonitosti javnog natječaja i poštivanju ugovora o zakupu. Nalog za ispražnjenje i predaju nekretnine nije sudska odluka o pravu, već uredovanje određeno na zahtjev ovrhovoditelja –  Zagrebačkog velesajma d.o.o. Velesajam se u svakom trenutku može odlučiti odgoditi provedbu do pravomoćnih sudskih odluka o meritumu spora. Zašto, unatoč Vašem javnom pozivu, to nije učinjeno? Stanite uz vlastite riječi - pokažite da Grad Zagreb poštuje pravnu državu. S poštovanjem, U ime 25.000 potpisnika peticije Spasimo Karting Arenu! Karting Arena Zagreb - Sportkart d.o.o". 

Kako smo već pisali u nekoliko ranijih navrata, Sportkart je izgubio na natječaju za zakup paviljona 35 velesajma, a u njegove prostore trebao bi se useliti padel centar. Vlasnici Karting Arene Zagreb smatraju da je natječaj proveden nezakonito, a usto drže da je raspisivanjem natječaja Velesajam prekršio postojeći ugovor o zakupu. Deložacija je već trebala biti provedena ovog ljeta, no ona je odgođena te je najpopularnija karting staza, na kojoj se može trenirati i za svjetsko natjecanje u kartingu, i dalje otvorena. 

