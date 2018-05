Kako smo ispravili mail adresu na koju se piše higijeničarima iz zagorja

Već gotovo godinu dana životinjske lešine s javnih gradskih površina uklanja tvrtka iz Zagorja.

Otkrili smo to nakon upozorenja naše čitateljice da joj se nitko ne javlja na brojevima objavljenim na službenim stranicama Grada. Iako na njih ne možete dobiti nikoga, i dalje ih se može pronaći na gradskim internetskim stranicama. No Zagrepčane koji znaju kome se treba javiti, a jedna sam od njih, svojom je objavom zbunila i Veterinarska stanica Zlatar Bistrica, čiji higijeničari sada 'čiste' po metropoli.

Na svojoj stranici objavili su i mail adresu. Naučena da gotovo sve informacije i odgovore tražim pismeno, napravila sam to i ovom prilikom, kao građanka. Bila je nedjelja predvečer kad me nos kujice Nele odveo do lešine ispod stabla, čini mi se da je bila mačka. Fotografiju i podatke o lokaciji poslala sam na objavljeni mail, uz svoje ime i broj mobitela. Prošao je ponedjeljak, na mail nitko nije odgovarao, a ni mobitel nije zazvonio. U večernjoj šetnji provjerila sam – lešina je i dalje bila ondje.

Sljedeće jutro telefonom pokušavam doznati kad planiraju obaviti svoj posao, ali me dočekuju s pitanjem gdje sam pronašla tu adresu. Higijeničar mi otkriva i da on mailove uopće ne može vidjeti, a njegovi iz uprave nisu mu javili da treba pokupiti neku mačku. I pita me zašto nisam zvala telefonom jer kome uopće u 21. stoljeću pada na pamet slati mailove. Uslijedio je i poziv voditeljice higijeničarske službe Mirjane Zajec. Objašnjava mi da nijedna od nekoliko njihovih adresa nije ona na koju sam ja poslala mail. Nije joj bilo jasno kako se uopće i našla na njihovoj stranici, ali ni zašto piše da rade od 7 do 19 sati kad im je radno vrijeme od 0 do 24.

Obećala je sve provjeriti. Nakon nekoliko dana mail adresa je promijenjena, ali ne i radno vrijeme. Lešina koja je zaslužna da su otkrili 'kako tu nešto ne štima' više nije pod drvetom, barem ne cijela. A oko ostataka sad se okupljaju muhe. I za sve to Zagrepčani godišnje plaćaju 559.377,50 kuna (bez PDV-a).