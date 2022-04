Je li Tomašević isti kao Bandić? Iako ju se ne povezuje s kriminalom, nova gradska vlast ponavlja neke poteze

Lakše je doći na vlast nego uspješno je obnašati. Rečenica je to koju je odmah nakon prvog kruga lokalnih izbora lani u svibnju izgovorio Boško Picula, profesor na Fakultetu političkih znanosti i brat SDP-ova europarlamentarca Tonina Picule. Komentirao je tako strelovit uspon novog mladog lidera oporbe, kako je nazvao aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo! koji je doslovno pomeo konkurenciju i obilježio prošlogodišnje lokalne izbore.



Koliko je točno predvidio budućnost, moguće da u tom trenutku ni sam nije bio svjestan, no Piculina izjava možda najbolje sažima put aktualnog gradonačelnika, koji je u javnosti do kampanje i osvajanja izbora ipak bio najpoznatiji kao aktivist. I to, složili bi se mnogi, najbolji u zemlji. No u jednom trenu Tomašević je odlučio da želi više i krenuo u borbu za Zagreb. Nije si zadao lak zadatak – trebao je pobijediti čovjeka kojemu je uspijevalo da, unatoč tome što je bio uhićivan pod optužbama USKOK-a i što je mnogima sinonim za korupciju, na izborima dobije šest mandata zaredom.