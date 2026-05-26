Je li nepravedno Zagreb stalno uspoređivan s drugim gradovima?: 'Najbolje mi je kad se netko vrati iz New Yorka i krene pljuvati'

Prijatelj mu se nedavno vratio iz Beča i iznenađeno govori kako je Zagreb kasaba u odnosu na taj grad. Zapravo, kaže Zagrepčanin na Redditu, od kad zna za sebe, ljudi stalno uspoređuju Zagreb s drugim gradovima. "Najbolje mi je kad se netko vrati iz New Yorka i krene pljuvati po Zagrebu. Ono, no shit Sherlock. Onda konstantne usporedbe s Beogradom, gdje susjedi s istoka tvrde da je Zagreb turbo dosadan grad. Odakle ta stalna potreba da se Zagreb uspoređuje s drugim gradovima? U čemu je toliki problem da se Zagreb 'ostavi na miru' i da bude to što jest, grad sa svojom povijesti, zanimljivostima i svojim tempom i ritmom, da bude točno to što jest", pita.

Zagreb, kaže, nije Beč, nikada neće postati Beč i ono najbitnije- uopće ne mora biti poput Beča. "Nikada nisam čuo da netko uspoređuje Rijeku ili Split s nekim drugim gradovima, recimo Genovom ili Livornom. Ljubljana se ne uspoređuje s Rimom ili Londonom. Beograd se ne uspoređuje sa Sofijom. Samo je Zagreb vječito u komparativnom diskursu", zaključuje.

Objava je sakupila oko 80 komentara, a u jednom od njih piše: "Rođena sam ovdje i tu sam cijeli život, ali kad god dođem natrag s putovanja u neki drugi europski grad, iskreno me sram koliko se Zagreb loše održava. Mislim da nigdje osim kod nas nisam vidjela toliko derutnih, oronulih i pošaranih fasada u samom centru. Ne sjećam se da sam ikad šetajući Ljubljanom, Bečom, Bratislavom ili Budimpeštom vidjela fasade koje doslovno padaju na glavu prolaznicima ili su ulice pak pokrivene godinama raznim skelama. Jasno mi je da je to privatno vlasništvo ali država i gradovi bi morali naći model da se vlasnike prisili da održavaju svoje objekte. Plus u gradu nemaš što pametno vidjeti. Da zabodeš šestar u kip bana Jelačića i okružiš kilometar, doslovno si vidio sve znamenitosti koje su bitne u gradu. Osobno nemam pojma što je turistima koji dođu tu zanimljivo".

Netko je napisao kako ga se uspoređivati sa sličnim gradovima, ali ne s manjim, ili većim jer je "glupo". Drugi je dodao da voli našu metropolu i da ima šarma, ali da se uvijek pitam što prosječan turist pamti.

"Svi gradovi koji imaju rijeke imaju neke šetnice, i kafiće uz rijeku mi nemamo. Svugdje gdje sam bila javni prijevoz je top i vrlo dobro povezan sve sa svime, a kod nas je drek. Pola velikih gradova i manjih u kojima sam bila ima baš čist i normalan zrak, a Zagreb smrdi u svako doba godine, najviše zbog previše auta. Jedino u Zagrebu ima toliko automobila parkiranih toliko nepropisno da ti kao pješak ne možeš hodati. Centar grada u svim malo većim gradovima je pješačka zona s eventualnim pristupom javnog prijevoza (metro/tramvaj), a kod nas je strogi centar većinom prometan i opet auti parkirani", "Prirodno je uspoređivati najveće gradove država, a Zagreb je na putu da postane tolika zabit da će svi dići ruke od uspoređivanja pa ćeš onda ti valjda biti zadovoljan", "Zagreb je sranje al ga volim svejedno", nizali su se komentari.