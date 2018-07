Iz ureda u ured, pa će biti kuna za obalu Save

Projekt je to za generacije – ustvrdio je gradonačelnik Milan Bandić za “Zagreb na Savi”, a onda mu je za smještanje privremenih montažnih objekata i paviljona za prikazivanje filmova te sunčališta i bazena – ponestalo novca.

Sve po natječaju

Radovi na obali od Jaruna do Bundeka počeli su, podsjetimo, u travnju, a tada je i rečeno kako će se barem veći dio završiti do 1. lipnja, dok će u konačnom “proizvodu” Zagrepčani uživati već ovog ljeta. Stiglo je i to ljeto, dio obale bageri su očistili, a sad sve stoji upravo onako kako su strojevi ostavili. Neće, međutim, još dugo, barem ako je suditi po milijunima koji se sad prebacuju u fond razvitka područja uz Savu.

– Iz Gradskog ureda za prostorno uređenje u Gradski ured za strategijsko planiranje prenosi se 9,5 milijuna kuna, a sredstva će se koristiti za provedbu “Aktivnosti na Savi”, temeljem prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja Europan 13, koji se bavi temom “Prilagodljivi grad” – objasnili su iz Grada pa dodali kako je cilj cijele aktivnosti vraćanje građana na Savu, ali i urbano oživljavanje prostora uvođenjem različitih sadržaja i atrakcija.

Planira se implementacija niza privremenih objekata za različite namjene u zoni rijeke Save, kažu, a oni bi se trebali nalaziti na pet lokacija. Sve će se raditi prema projektu Carlosa Zarce, Sare Palomar i Josea Luisa Hidalga iz Španjolske te Zuhale Kol iz Turske, koji su i pobjednici natječaja Europan 13, a koštat će 20 milijuna kuna.

Plaže i pozornice

Podsjetimo, uz Savu trebale bi se izgraditi pješačko-biciklističke staze, sportski tereni, plaže s nasipanim pijeskom, pozornice na otvorenom, kina, vidikovci te niz objekata sa zabavnom i ugostiteljskom ponudom. Sve što će postavljati, bit će montažno, kako bi se, u slučaju podizanja vodostaja, svi objekti mogli brzo razmontirati i ukloniti u roku 24 sata.

