PRAVA ATRAKCIJA

Gdje je, kud je nestala? Jedna čaplja zapadu Zagreba tišti grud. A sad ozbiljno, evo zašto je ptica zvijezda!

Siva čaplja na dalekovodu
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
12.03.2026.
u 13:50

Fotografije sive čaplje sve se češće pojavljuju na društvenim mrežama

Stanovnici u krugu Črnomerca, Trešnjevke i Voltinog ovih dana nestrpljivo iščekuju kad će vidjeti glavnu zvijezdu kvarta. Ona je ptica, siva čaplja s potoka Kustošaka, odnosno potoka Črnomerca, koja se već godinama ondje može uočiti, kazali su stanovnici na društvenim mrežama. Jučer se, primjerice, ponovo pokazala u svoj svojoj raskoši večernjim šetačima, ali ovaj put na nadstrešnici kuće u Voltinom.

Gošća kvarta postala je prava atrakcija pa je stanovnici sad pokušavaju pronaći tijekom šetnji kako bi je fotografirali. Fotografije sive čaplje sve se češće stoga pojavljuju na društvenim mrežama. "Konačno sam je 'uhvatila na kipec' na stupu pored mostića, preko puta Paulanera. Kaže mi susjeda da najčešće spava na njenom kroviću, ili na stupu preko puta kuće", napisala je jedna Zagrepčanka u kvartovskoj Facebook grupi.

Čaplja, kao pravi model, uvijek strpljivo pozira, a jedna je Zagrepčanka napisala kako je na Trešnjevci zovu i "trešnjevačkim ždralom". "Priča se oko potoka da je pobjegao iz Zoološkog vrta i da je neuhvatljiv...", rekla je.
Črnomerec Zagreb

