Igrali su bez ekscesa, lažiranja faula, žicanja penala... Nema toga kod nas u Blatu, samo fair play

Na livadi pored igrališta Nogometnog kuba Blato okupilo se danas staro i mlado. Pjevalo se i družilo, no prije svega bodrilo osam ekipa na prvom izdanju Malonogometnog turnira ulica Blata.

-Svima nama u kvartu usfalilo je druženja i zajedništva. To nam je bila i namjera kada smo pokrenuli Turnir, da se zabavimo, družimo, ali i da se međusobno upoznamo. Blato je do prije tridesetak godina bilo malo naselje u kojem je svak znao svakog, no sada postaje sve veći kvart pa je ovo sjajna prilika za upoznavanje susjeda- objašnjava nam filozofiju turnira Mladen Mikša, predsjednik NK Blato na čijim se terenima održao turnir na kojem se okupilo tristotinjak Blaćanaca i njihovih prijatelja. Seniori NK Blata, domeće ponosno, plasirali su se nedavno u 4.a ligu HNL-a. Turnirom je zadovoljan i njegov inicijator Tomislav Petric.

-Popularizaciji sporta u Blatu cilj je organizacije ovog turnira koji je okupio sve generacije. Bilo je lijepo danas gledati sve generacije kako uživaju u druženju - kazao je Petric.

Ekipe koje su se natjecale dobile su imena po kvartovskim ulicama, a sastavljene su isključivo od igrača koji u njima žive. Igrači iz drugih kvartova, nisu se kupovali, niti je bilo sumnjivih transfera, šale se Blaćanci.

-Pobjednici turnira osvajaju titulu Heroja ulice i prijelazni pehar koji će godinu dana provesti u njihovoj ulici, a potom ga dobiva onaj tko pobijedi na sljedećem turniru. Danas smo uspostavili tradiciju i nadamo se da će se održati i ući u povijest kvarta - govori Mikša.

Momčadi su bile sastavljene od igrača svih dobnih skupina. Zajedno su na terenu svoje umijeće pokazivali tako juniori, seniori, veterani, oni koji aktivno treniraju kao i oni koji već dugo nisu zahaklali.

-Nikad nisam igrao u ovakvoj ekipi - iskren je Gabi, osmogodišnji veznjak ekipe iz Fiolićeve ulice, momčadi u kojoj su nastupili igrači od osam do 48 godina. Na terenu je briljirao i 12-godišnji golman Niko Cvrlje čija je ekipa iz Karlovačke ulice Švigač koja je osvojila treće mjesto rezultatom 6:2.

-Obranio sam nekoliko važnih golova. Bilo je zabavno. Stariji igrači možda dulje prate nogomet, no mi ipak trčimo brže - govori nam Niko, mlada golmanska nada juniora NK Blato.

Turnir Ulica Blata startao je oko devet ujutro, a ekipe su bile podijeljene u dvije grupe. Najbolje momčadi, Karlovačke i Sučeve ulice odigrale su u 18.30 uzbudljivo finale u kojem je s uvjerljivih 5:4 slavila ekipa iz Sučeve. Iz momčadi Sučeve, kao najbolji igrač turnira slavio je i Kristijan Brkić. Drugo i treće mjesto osvojile su ekipe Karlovačke ulice Babić i Karlovačke ulice Švigač.

-Iskreno, pobjedu smo očekivali, iako je finale bilo uzbudljivo. Slavit ćemo cijelu noć, u nedjelju odmarati, a u ponedjeljak odmah krećemo s treningom kako bi iduće godine obranili naslov prvaka- neumorno će kapetan pobjedničke Sučeve Mateo Sugj. Najboljim golmanom na turniru proglašen je glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić koji je golove branio za ekipu iz Fiolićeve.

-Nisam imao rukavice pa mi ih je posudio kolega golman Pero Ujević iz Sučeve ekipe. U finalu sam ih bodrio jer je Pero fenomenalan golman - kazao je Klarić.

Pobjednički pehar kao najbolji strijelac osvojio je Tomislav Laus iz ekipe Karlovačke ceste. Iako je zabio jednak broj golova kao kolega iz protivničkog tima, on mu je prepustio pehar što ga je dirnulo.

-Moj dvogodišnji sin Josip boluje od tumora na mozgu. Svaki smo dan s njim u bolnici, sada čekamo nalaze njemačkog instituta za tumore i nadamo se najboljem. Nogomet mi pomaže da se opustim i da otklonim loše misli i brigu- rekao je Laus.

Onim što su igrači pokazali na terenu zadovoljan je i strogi, no pravedni nogometni sudac Zoran Ležaić. Više od 35 godina proveo je u NK Blato kao trener pa većinu igrača koji su danas protrčali blaćanskim terenom, jako dobro poznaje. Njihovim pristupom igri i više je no zadovoljan.

-Igrali su bez ekscesa, lažiranja faula, žicanja penala... Nema toga kod nas u Blatu, samo fair play- ističe Ležaić.

Susjede su bodrili i Marko i Valentin, motoristi lokalnog bajkerskog kluba Muddy. Njima bolje ide jurnjava na motorima nego ona po terenu, iskreni su. S njima je i prijateljica Kristina s Trešnjevke koja se u blato doselila jer se zaljubila u njihova motorističkog kolegu. Što joj se sviđa kod dečki u blatu, pitamo.

-Opičeni su i posebni, a dobri - smije se ona.