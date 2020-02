Iako računi ostaju isti, ne odustaju od češćeg odvoza

S 27 glasova za i 21 protiv, bez suzdržanih, usvojen je u svibnju 2018. u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Prihvaćanje Plana gospodarenja otpadom značilo je zeleno svjetlo za gradsku upravu kako bi mogli “punog gasa” krenuti u realizaciju procesa unapređenja cijelog sustava zbrinjavanja onoga što se nađe u spremnicima Zagrepčana. I to s ciljem smanjenja ukupne količine otpada u glavnom gradu, jednako kao i smanjenja udjela biootpada u onom komunalnom te odvajanje 50 posto otpada do 2020. godine.

Uspostavili sustav

Jer oni gradovi koji u tome ne uspiju, plaćat će, prema direktivi Europske unije, penale, i to po desetke tisuća eura dnevno.

Stoga ne čudi da, kad je došla odluka Ustavnog suda o privremenoj obustavi primjene dopunjene Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz 2019. godine, u Gradu Zagrebu nije baš dočekana s radošću. Morali su, barem privremeno, dok se ne donese konačna odluka suda, zaustaviti i svoju odluku o novom obračunu cijena odvoza otpada. Prema novom cjeniku računi su trebali stići već u ožujku, no zbog sudske odluke morali su promijeniti planove.

– Grad Zagreb, odnosno ZGH – Čistoća odvoz otpada naplaćivat će kao i do sada, odnosno po postojećim cijenama – priopćila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo Mirka Jozić. No odgoda primjene odluke o obračunu koji podrazumijeva fiksni i varijabilni dio cijene ne znači da Grad Zagreb ne ide dalje s ostalim definiranim aktivnostima.

– Uspjeli smo do 1. veljače uspostaviti sustav, podijelili smo spremnike i čipirali ih, imamo dovoljan broj kamiona, vozača i reciklažnih dvorišta da sve funkcionira. Primarni su nam ciljevi koji dovode do smanjenja količine otpada, od kojih nismo odustali. Primjenu odluke o obračunu odvoza otpada odgodili smo do konačne odluke suda, a hoće li doći do njene primjene uopće, znat ćemo nakon sudske odluke, sve ovisi kakva će biti – kazala je Mirka Jozić. Neće se odustati ni od češćih odvoza odvojenog otpada, odnosno papira, plastike i biootpada, koji bi trebali biti jednom tjedno.

– Posao gospodarenja otpadom preozbiljan je i izazovan i ne može se tek tako prekidati – ističe pročelnica, dodajući da se puno toga već napravilo.

U posljednjih godinu i pol otkako je Plan gospodarenja otpadom donesen, nabavili su se novi kamioni za odvojeni otpad kao i sustav za praćenje njihova kretanja, na kućne pragove stigle su i nove kante za papir, biootpad, vrećice za plastiku i metal, a utrošilo se i u promidžbu – građanima su u poštanske sandučiće stigli leci o tome kako odvajati otpad, organizirale su se “akcije edukacije” koje je Čistoća provodila na gradskim placevima, a sad to radi po trgovačkim centrima. Trenutačno se izrađuje i projektna dokumentacija za Centar za gospodarenje otpadom, a potpisan je i sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada u Poduzetničkoj zoni Novska.

Učinjeno je to nakon što se odustalo od gradnje kompostane u Brezovici pa je Grad Novska sredinom siječnja prošle godine pisanim putem iskazao interes za zajedničko investicijsko ulaganje u gradnju postrojenja za obradu biootpada na svom području. Dogovor je takav da će Grad Novska osigurati zemljište površine 85 hektara, dok će Grad Zagreb financirati pripremu i izgradnju postrojenja. Potpisani su ugovori i s privatnicima koji će se za obradu biootpada, plastike i ostalog otpada brinuti sve dok se Centar za gospodarenje i kompostana ne sagrade.

“Smart” rješenje

Razmatraju, kaže Mirka Jozić, i “smart” rješenje koje bi uključivalo da svaki spremnik ima tzv. otpadomjer, a da svaki stan dobije svoju karticu s brojem koja će, kad je prisloni na čitač na spremniku, omogućiti otvaranje poklopca, dok će se ubacivanjem vreće za smeće određene litraže i znati koliko se točno čega baca.

– Jedan takav sustav trebao bi se oformiti u sljedećih nekoliko godina, a dotad ćemo razvijati ovaj postojeći i korigirati probleme na koje naiđemo. Grad je velik, moramo se pobrinuti za 396 tisuća korisnika – govori pročelnica Ureda za gospodarstvo.

Podsjetimo, nova cijena trebala se formirati prema fiksnom dijelu u iznosu od 68,57 kuna u ožujku i travnju, odnosno 48 kuna od svibnja, a varijabilni dio cijene ovisio bi o učestalosti pražnjenja i litraži spremnika te naknadi za odvoz otpada. Sad će se odvoz otpada i dalje naplaćivati po litri.