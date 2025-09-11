Hrvatska pobjeda u 500 fotografija: U NSK predstavljena fotomonografija 'Domovinski rat - Priča o pobjedi'

Luksuzna fotomonografija "Domovinski rat – Priča o pobjedi", koja je objavljena u prigodi 30. obljetnice hrvatske pobjede u Domovinskom ratu, predstavljena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu. Fotomonografija donosi autentične prizore Domovinskog rata, zabilježene objektivima ratnih reportera, koji su svjedočili ključnim trenucima borbe za slobodu Hrvatske 90-tih.

Kroz više od 500 dokumentarnih fotografija knjiga prikazuje dramatične događaje – od uvertire rata, preko presudnih bitaka, pa sve do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Također obuhvaća i sva ključna bojišta, stradanja i otpor velikosrpskoj agresiji te ponos i nepokolebljivi duh hrvatskih branitelja.

O knjizi su govorili ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, Matea Brstilo Rešetar, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Ante Nazor, ratni izvjestitelji Stanko Ferić i Dinko Neskusil te urednik Vid Jakša Opačić. Nazor je istaknuo kako je riječ o ratnim fotografijama koje su iznimno važno povijesno i dokumentacijsko gradivo, koje govori o onome što je bilo i kako je bilo tijekom Domovinskog rata.

Fotografi i fotoreporteri su snimili najsjajnije dane hrvatske povijesti i imali su hrabrosti ići, zajedno s hrvatskim vojnicima i policajcima, na prvu crtu, dodao je. Ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Nazor je također ocijenio da zahvaljujući tome, danas možemo taj dio hrvatske povijesti puno bolje rekonstruirati.

"Pripadam jednoj od najvažnijih postrojbi iz Domovinskoga rata koja je pridonijela obrani Hrvatske i pobjedi u Domovinskom ratu", rekao je ratni izvjestitelj Stanko Ferić . Ta postrojba nikada nije bila ustrojena i postrojena, rekao je, naglasivši kako je riječ o "nevidljivoj vojsci koja je pravednu borbu hrvatskoga naroda za slobodu i njegove patnje, pothvate i junačke bitke, učinila vidljivima".

Fotomonografija "Domovinski rat – Priča o pobjedi" pokazuje što smo mi ratni fotoreporteri i izvjestitelji pridonijeli slobodi u kojoj danas živimo, a ima korijene u Domovinskom ratu, dodao je Ferić. Fotoreporter Dinko Neskusil (Karlovac) ocijenio je da je fotomonografija veličanstveno djelo.

"Postao sam fotoreporter jer je rat došao doslovno u moje dvorište", rekao je Neskusil , dodavši kako je u prvom napadu srpskih agresora na Karlovac, pogođen i krov njegove kuće, garaža i dvorište. "U knjizi su zastupljene i manje sredine, gradovi na prvoj crti razgraničenja, s ljudima koji su četiri godine živjeli u strahu od toga da će im neki pijani četnik svakoga trena ispaliti granatu na glavu", naglasio je.

Ravnateljica Hrvatskoga povijesnoga muzeja, Mateja Brstilo Rešetar, rekla je da je ovo prva sinteza fotomonografija koja je izašla od Domovinskoga rata. Ističe da su u širenju istine o ratu i velikosrpskoj agresiji protiv Hrvatske fotoreporteri imali presudnu ulogu.

"Hrvatska je njihovim fotografijama dobila promidžbeni rat", napomenula je, dodavši kako su fotografije hrvatskih ratnih izvjestitelja i snimatelja, u trenutku kada nismo imali oružja, bile presudne u borbi za samostalnost hrvatske države. Predložila je osnivanje Muzeja hrvatske fotografije, koji bi bio krovna ustanova i sustavno se bavio samo obradom fotografija iz Domovinskoga rata, te da se, u tom sklopu, vrednuju i fotografska prava.

Urednik knjige Vid Jakša Opačić istaknuo je da su do fotografija dolazili na različite načine, pa i u izravnom kontaktu s ratnim fotografima. Fotomonografija "Domovinski rat – Priča o pobjedi" nastala je u suradnji Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Hrvatskoga povijesnog muzeja i nakladne kuće Mozaik knjiga. Knjiga na više od 400 stranica kroz više od 500 fotografija četrdesetak autora donosi dramatične događaje iz Domovinskog rata.