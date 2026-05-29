Hrast star 150 godina označili za sječu? Zagrepčani ne mogu vjerovati: 'Sijeku sve redom'

Na Dubravkinom putu veliki hrast, star 150 godina, označen je znakom X, odnosno za sječu ili zahvat, kazao je jedan Zagrepčanin na društvenoj mreži Reddit. "Vidljivo je da ima puknutu veliku granu, ali stablo mi dalje izgleda dosta vitalno iako nisam stručnjak za procjenu stabla, ima li neku bolest i slično. Zna li netko da li je to u nadležnosti Zrinjevca, ili kome se javiti za informaciju zašto se/da li se planira rušenje?", upitao je u objavi.

Mnogi su Zagrepčani komentirali kako im nije jasno zašto se uklanja zelenilo. "Znači ruše stabla koja će moooožda srušit vjetar? Logika je porušimo mi to sve da vjetar nema što rušiti?", napisao je jedan korisnik. "To im je neka nova politika u svim gradovima. Uklanjaju svo zelenilo bez ikakvog smislenog razloga. Nije mi nikako jasno, ali ne mogu se oteti dojmu da se radi o nekakvom interesu pojedinaca nauštrb zajednice kako se to i inače kod nas radi", napisala je jedna Zagrepčanka s kojom se jedan korisnik i složio. "Da nažalost, ja sam iz jednog manjeg grada i isto tako sijeku sve redom, a skoro ništa novo ne sade. Ono što se i posadi se ne održava", dodao je korisnik.

A što ako na nekoga stablo padne, upozorio je jedan korisnik. "Što ako će pasti na nekog za vrijeme oluje kad se baš šetaju onuda", upitao je, dok mu je drugi korisnik odgovorio kako razumije da je uklanjanje nužnost radi sigurnosti drugih. "Kužim sigurnosni aspekt, pogotovo uz stazu". Samo je šteta ako se stara i lijepa stabla uklanjaju bez pokušaja sanacije", napisao je.

Važnost drveća shvatit će se na teži način, dodao je jedan korisnik. "Treba srušiti sve i ogoliti, izbetonirati i nabiti hrpetinu skupih zdanja i da doleti kakva jača ciklona i samo počisti sve do Save. Tek tada možda shvatimo važnost drveća", napisao je u komentarima korisnik.