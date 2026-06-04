Naiđete li na lane u prirodi, nipošto ga ne dirajte! Iz zagrebačkog ZOO-a objašnjavaju zašto je to za njih jako opasno

Zagrebački Zoološki vrt posljednjih je dana dobio veliki broj poziva stanovnika o opažanju lanadi u prirodi pa su iskoristili priliku da Zagrepčane podsjete kako se ponašati u slučaju da naiđu na njih tijekom šetnje ili boravka u prirodi. Upozoravaju tako da lanad nipošto ne smiju dirati te da se radije posavjetuju sa stručnjacima iz Skloništa za nezbrinute životinje u Dumovcu.

– Ne iznosite lanad iz prirode! Posljednjih dana primamo velik broj poziva građana o opažanju lanadi. Budući da mnogi ljudi misle da je lanetu potrebna pomoć, ponavljamo informacije koje s vama dijelimo svako proljeće. Lane uočeno u visokoj travi, nije napušteno. Mama ga je ostavila tamo dok je u potrazi za hranom te dok se sama skriva od drugih životinja i ljudi.

Čovjek lanetu dodirivanjem pri čemu na njemu ostavlja svoj miris, može ugroziti život. Naime, srna može napustiti lane. Lane othranjeno pod ljudskom skrbi navikava se na prisutnost ljudi zbog čega ga nije moguće vratiti u prirodu. Upozoravamo vas i da lanad stradava pri košnji trave te u napadima pasa. Zato ako krećete u košnju trave, pregledajte to područje te za otjerivanje divljači koristite zvonca i trube.

Ako sa psom idete u šetnju šumom, livadom ili nekim drugim područjem na kojem obitava divljač, pas mora biti na povodcu. Ako pri nailasku na lane niste sigurni što učiniti, posavjetujete se sa stručnjacima! Nazovite Infocentar za izgubljene i pronađene životinje Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba: 012008354 – poručuju u Zoološkom vrtu.