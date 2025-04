Herman: 'Niti mrtav neću koalirati s Tomaševićem, a Marija Selak Raspudić nek se izjasni je li ona njegov 'novi žetončić''

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba Mislav Herman u nedjelju je predstavio plan normalizacije prometa u Zagrebu istaknuvši da će otvoriti sve "aktivistički preko noći zatvorene prometne pravce" jer je promet danas gorući problem u gradu.

"HDZ, kada preuzme odgovornost za vođenje Zagreba, misli otvoriti sve u potpunosti neopravdano, nepromišljeno te aktivistički preko noći zatvorene prometne pravce", poručio je Herman na konferenciji za medije. Pri tome je naveo primjere vezane uz pješačke zone u dijelu Masarykove ulice, dijelu Preradovićeve, u Staroj Vlaškoj te prenamjenu jedne kolne trake u dvije biciklističke u prilazu Gjure Deželića.

Herman je istaknuo da žele "prozračiti i otvoriti" promet u Zagrebu i time promijenili sve ono što je za sadašnje gradske vlasti neopravdano napravljeno.

Kandidat HDZ-a za zamjenika gradonačelnika Zagreba Marko Periša, koji je i profesor na Fakultetu prometnih znanosti, upozorio je da je promet u Zagrebu doveden na granice kaosa te grad "prometno ne diše" jer su se zatvaranjem određenih prometnih traka nagomilale cjelodnevne prometne gužve. Kritizirao je i uvođenje blokovskog parkiranja, jer je to, smatra, dovelo da se automobili parkiraju i na nogostupima čime se dodatno ugrožava sigurnost kretanje pješaka. Periša je istaknuo kako će HDZ donijeti održivi plan urbane mobilnosti koji bi bio strateški dokument, jer je zadnji takav strateški dokument donesen još 2018., te se tek djelomično provodi.

Ići će s prijedlogom modernih čvorišta integriranog prijevoza putnika po modelu jedna karta za sve. Tako bi građani mogli parkirati vozila na rubnim dijelovima grada, kupiti parkirnu kartu koja bi vrijedila i za vlakove i tramvaje s kojima bi došli do svog odredišta te se njome i vratili natrag do automobila. Takva čvorišta bila bi i na frekventnim mjestima poput Glavnog kolodvora.

Također, žele podići svijest građana da više koriste ZET time što će pojačati ulaganja u vozni park i edukaciju vozača. Uz to, radit će na proširenju tramvajske mreže od Sarajevske ulice do Laništa i Blata, od Kvaternikovog trga duž Radničke ceste te produžetak od Vukovarske do Sesveta. Uz to, ulagat će u Centar za pametno upravljanje prometom temeljem inteligentnih transportnih sustava.

Periša je kazao i da će denivelirati željezničko cestovne prijelaze na mjestima gdje je ugrožena sigurnost građana (Sokolska, Vodovodna, Osječka ulica i sl). Također, denivelirat će Slavonsku aveniju te će produžiti Vatikansku ulicu koja će imati cestovnu i tramvajsku vezu.

Herman je, na novinarski upit, rekao da "niti mrtav" neće koalirati sa Tomislavom Tomaševićem. "Šansa da se to dogodi je ravna nuli", rekao je. Pozvao je i Mariju Selak Raspudić da se izjasni je li ona "novi Tomaševićev žetončić".