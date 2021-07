Gužve se nastavljaju: Radovi u Vlaškoj produženi

Proteklih nekoliko dana na križanju Vlaške i Draškovićeve nastajale su velike gužve u kojima su vozači zapeli i u koloni se kretali mic-po-mic. Radi se, naime, na saniranju tramvajskog kolosijeka čiji su radovi trebali završiti, no iz Grada javljaju kako su produženi, i to do 3. kolovoza.

- Napominjemo da će u navedenom razdoblju biti onemogućeno kretanje Vlaškom u zoni raskrižja s Draškovićevom (smjer zapad - istok). Obilazni pravac: Branjugova – Palmotićeva – Đorđićeva – Smičiklasova – Iblerov trg - Vlaška - priopćili su iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.