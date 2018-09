Gradonačelnik otkrio kako će izgledati Spomenik domovini

Početak gradnje "Spomenika domovini" na Trgu Stjepana Radića vrijednog 21 milijun kuna očekuje se u proljeće, rečeno je u utorak na konferenciji za novinare na livadi između zgrade zagrebačke Gradske uprave i Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski gdje je predviđena gradnja.

"To nije spomenik od danas do sutra, to je spomenik za cijelu povijest, vječni spomenik hrvatskoj domovini", rekao je na konferenciji gradonačelnik Milan Bandić.

Damir Đerzić ispred Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet izvijestio je da je građevinska dozvola dobivena 23. kolovoza, te da je 24. rujna planirano otvaranje ponuda za izvođenje radova procijenjene vrijednosti 21 milijun kuna bez PDV-a.

Autor umjetničkog rješenja spomenika, arhitekt Nenad Fabijanić istaknuo je kako će "Spomenik domovini" simbolično spojiti sjever i jug Hrvatske, podsjećati na sudionike i žrtve Domovinskog rata i pretpostavljati poštovanje, naš identitet, naše gene, prošlost ali i budućnost.

"Spomenik domovini" predviđen je na Trgu Stjepana Radića koji je dijelom parkiralište, dijelom zelena površina s dvije frekventne prometnice s obje strane. Spomenik će biti sastavljen od tri objekta: Zida svjetlosti, Are s vječnom vatrom i Portala-paviljona koji će zajedno činiti mjesto službenog protokolarnog ceremonijala odavanja počasti.

