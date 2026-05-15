Tijekom raščišćavanja Botaničkog vrta od nevremena našli i jednu malu 'žrtvu'

Štetu od snažnog nevremena, koje je u utorak poharalo Zagreb, pretrpio je i Botanički vrt PMF-a. Vrt je već zadovoljavajuće počišćen, istaknuli su djelatnici na društvenim mrežama, no u tijeku je uklanjanje jednog hrasta koji se srušio na peonarij i dio iridarija.

– Iako je staro stablo provjeravano i arboristički održavano, vjerujemo da je samoizvali 'pripomogla' torzija drveta unutar debla, koja je u udarima vjetra i do 90 km/h oslobodila veliku energiju te se stablo zarotiralo i palo. Oko uklanjanja dijelova stabla, uređenja poklopljenih gredica i popravka ograde bit će podosta posla – kazali su i dodali kako, osim toga, treba provjeriti sve ostale krošnje u Vrtu.

Tijekom raščišćavanja ostataka hrasta aborist Filip našao je, tako, i jednog malog ježa koji se sklupčao pod granama u lišću, napisali su iz Vrta na svojim društvenim mrežama. Ježić je sigurno vraćen u prirodu, dodali su. Iz Botaničkog vrta također su istaknuli kako su sva najavljivana događanja do kraja ovoga tjedna odgođena pa je ponovo otvaranje Vrta planirano za vikend, ovisno o vremenskim prilikama.