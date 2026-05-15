Napad u centru Zagreba: Mladića pretukli u dvorištu zgrade u Ilici, završio s teškim ozljedama

U zagrebačkom centru u četvrtak poslijepodne teško je ozlijeđen 20-godišnjak nakon napada u Ilici, izvijestila je policija. Prema informacijama PU zagrebačke, incident se dogodio oko 15.05 sati u dvorišnom dijelu zgrade u Ilici, gdje su nepoznati počinitelji prišli mladiću te ga verbalno i fizički napali. Pritom su ga udarali po glavi. Ozlijeđenom 20-godišnjaku liječnička pomoć pružena je u Kliničkoj bolnici Dubrava, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti napada i pronašla počinitelje.