TRAŽI SAVJETE

Iz New Yorka se vraća u Zagreb i traži najsigurniji kvart: 'Tamo ti je kao u policijskoj stanici'

Prije točno pet godina Zagreb je pogodio razorni potres
PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
15.01.2026.
u 11:20

Zagreb je osvojio visoko drugo mjesto na ljestvici najsigurnijih gradova svijeta, nadmašivši metropole poput Singapura i Tokija.

Planira se preseliti iz New Yorka u Zagreb, pa je na Redditu ovih dana pokrenuo zanimljivu raspravu tražeći savjet domaćih oko toga koji je zagrebački kvart najbolji i najsigurniji za život. Korisnik pod imenom m_o_r_e_n_o napisao je da nakon iskustava života u Velikoj Jabuci želi pronaći mirniju i sigurniju lokaciju za stanovanje.

"Ne želim živjeti gdje je najam i kriminal visok" — stoji u njegovoj objavi koja je odmah potaknula brojne komentare Zagrepčana. Mnogi su odmah odgovorili da se Zagreb generalno smatra znatno sigurnijim od New Yorka i da gotovo svaki kvart nudi osjećaj sigurnosti u usporedbi s velikim američkim gradom. "Nismo USA. Nemamo mi kriminal kao tamo. Odi u bilo koji kvart koji te zanima i bit će ti mirnije nego u bilo kojem kutu NYC", napisao je jedan korisnik.

Najbolji i najsigurniji kvart za zivot
byu/m_o_r_e_n_o inzagreb

A i prema nekim vanjskim izvorima, hrvatska prijestolnica u međunarodnim indeksima percipira se kao jedan od sigurnijih urbanih centara u Europi. Zagreb je tako osvojio visoko drugo mjesto na ljestvici najsigurnijih gradova svijeta, nadmašivši metropole poput Singapura i Tokija.

A među kvartovima koje su Zagrepčani predložili kao ugodne i sigurne za život najčešće se spominju Jarun, Knežija i Vrbani. "Definitivno preporučam zapadni dio kao najmirniji i najkvalitetniji za život ( Stenjevec, Vrbani, Srednjaci, Špansko...) Osobno, izbjegavam centar grada osim ako mi je baš neizbježan, no, istočnije od Maksimira nisam išao godinama", piše jedan od korisnika Reddita, drugi dodaje "općenito svi kvartovi u Zagrebu su sigurni, ali ako bi preporučio gdje ima najviše mira to bi bili Podsljeme, Gornja Dubrava, gornja zona Maksimira i Trešnjevka jug. Osobno bi išao na urbane zone s više zelenila i prave šume".

A neki su pak preporučili Kozari bok i Retkovec. "Retkovec. Tamo su sve umirovljeni policajci, sigurno kao u policijskoj stanici", piše u jednom od gotovo 80 komentara koliko ih je skupila objava.
reddit sigurnost kvartovi Zagreb

