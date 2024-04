FOTO Razveselili ih pisanicama: Stanovnici zagrebačkog ZOO-a guštali u uskrsnim delicijama

U sklopu tradicionalnog programa "Zekanje u Zoo vrtu" jutros su stanovnicima zagrebačkog Zoološkog vrta podijeljene pisanice. U njima je tako guštala obitelj afričkih lavova, medvjeđi blizanci, lemuri, merkati, čimpanze, nosati rakuni te kapucini, a dok su se neki častili kuhanim pisanicama, ukrašenim prirodnim bojama, neki su svoje omiljene delicije tražili u kaširanim pisanicama.

U interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske koji je smješten nasuprot nastambe smeđih medvjeda, posjetitelji se usto, do 15 sati mogu uključiti i u edukativni program Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije. Ondje možete razgledati izložbu fotografija proljetnica, a govorit će se i o pticama selicama koje se u naše krajeve vraćaju tijekom proljeća, dok najmlađe očekuje zabava uz edukativnu igru.

Danas i sutra u ZOO-u gostuje i ZekoEko, program u organizaciji portala Wish i Wish mama, u sklopu kojega mališane i njihove roditelje, od 11 do 17 sati, očekuju brojne aktivnosti koje promiču zaštitu prirode. Djeca će se moći uključiti u kreativne radionice i mala sportska natjecanja, slušati poučne priče te gledati zanimljive predstave.

Od Uskrsa do kraja travnja Zoološki je vrt otvoren svakodnevno od 9 do 19 sati, a ulazak u Vrt moguć je do 18 sati kada se zatvaraju blagajne.