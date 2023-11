VIDEO Prosvjednica protiv molitelja na trgu nasrnula na Pernara, on sve snimao

Prve subote u mjesecu po 13. put na glavnom zagrebačkom trgu okupili su se molitelji koji kleče u inicijativi "Muževni budite" i mole krunicu protiv pobajačaja, da oni budu autoriteti, a žene čedne i za razne druge konzervativne nakane. To je i ove subote zasmetalo dijelu javnosti koji je organizirao prosvjed.

Prosvjed je organizirala udruga Domino koja prosvjednom akcijom želi upozoriti na položaj žena, ali i drugih, prvenstveno seksualnih manjina u društvu.

Uz transparente, bubnjeve i zvižduke izrazili su glasno neslaganje. Stigao je ondje i bivši saborski zastupnik Ivan Pernar, ali ne kako bi podržao, već kako bi snimao i dobacivao prosvjednicima protiv molitelja. To je zasmetalo stariju gospođu s hodalicom koja je nasrnula na Pernara.

On je i to snimio, a cijeli skup snimala je i policija koja je osiguravala kako ne bi došlo do većih incidenata. Osim policije, na skupu se moglo vidjeti i političare kojima se pridružio SDP-ov eurozastupnik Predrag Fred Matić koji je dolazio i na ranije prosvjede.

Spomenimo kako molitelje koji kleče, ali niti prosvjednike nije omela niti kiša i prohladno vrijeme u Zagrebu, a skup na trgu obilježio je i velik broj policijskih snaga.

Zagreb nije jedini grad gdje se održalo klečanje. Klečalo se i po drugim hrvatskim gradovima. U Šibeniku, Zadru i drugdje, a kako je ondje izgledalo, pogledajte OVDJE

