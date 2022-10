FOTO: Održana 87. Zlatna igla, 16 dizajnera predstavilo svoje kreacije

U umjetničkom okruženju galerije Lauba jučer je održano 87. izdanje najdugovječnije modne manifestacije, Zlatna igla. Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Tomislava Tomaševića, reviju na kojoj se predstavilo ukupno 16 obrtnika i dizajnera organiziralo je zagrebačko Udruženje obrtnika.

Predstavili su se DNK by Nada Došen, Etna Maar, Katarina Mamić, Modni salon Dora, Nit by Ana Žarković, Iva Karačić, Modna manufaktura Mustre, Mara etno butik, Krojački obrt Jura, Petar by Lidija Skočibušić, Ivan Alduk, BiteMyStyle fashion design Zorana Aragovića, Muška moda Šabić, Ivana Jurić design, Modni krznarski salon Dvoravić i Vjenčanice Ljubav.

Reviji su doprinjeli i kozmetički saloni De Luxe, The Brow studio, Linico i Valeno te fizerski saloni Larisa, Leona, Ana i studio Stil. Modne kombinacije upotpunjene su nakitom Lapidarium zlatarne Mario, nakit Jasne Štih Kapetanić te modni dodaci skin machine.