FOTO Nesreća na zapadu Zagreba: Vlak zahvatio električne vodove i srušio ih na cestu i kuću

Velike gužve stvaraju se na zapadu Zagreba gdje je došlo do nesreće koja je u jednom trenutku otežavala promet prema Samoboru. Kako nam javljaju čitatelji, veliki dio Samoborske ceste bio je zatvoren te je na toj dionici bilo dosta policije.

U jednom je trenutku na aplikaciji Google Maps osvanula obavijest o sudaru kod tamošnjeg restorana Zelendvor. Ipak, čini se kako se nesreća ipak nije dogodila u automobilskom prometu.

Naime teretni vlak, prelazeći Samoborsku na križanju s Ulicom Josipa Lončara, zahvatio je električne vodove koji su pali preko ceste i na obližnju kuću. Promet je u jednom trenutku obustavljen u oba smjera.

Iz ZET-a javljaju da je od 13.30 sati došlo do izmjene u prometovanju pojedinih linija zbog pada elektroenergetskog kabla. Autobusna linija 119 (Črnomerec – Podsused most) prometuje izmijenjenom trasom: Črnomerec – redovnom trasom do raskrižja Samoborske ceste i Ulice Jankomir – Ulica Jankomir – Ulica Josipa Lončara – Ulica Kreše Golika – Škorpikova – Samoborska – Podsused most