Fašnička tradicija u Lisinskom se nastavlja uz Carminu Buranu i najluđi ples pod maskama

Spektakularnom izvedbom kantate Carmina Burana, u režiji popularnog Marija Kovača, u Velikoj dvorani u subotu će se obilježiti petnaest godina fašničke tradicije u Lisinskom.

– Uz urnebesnu scenografiju, kostime i maske Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, udaraljkaški ansambl Sudar Percussion, Srebrenka Poljak i Domagoj Gušćić na glasovirima te solisti Gabrijela Hrženjak, Ladislav Vrgoč i Ljubomir Puškarić pod ravnanjem Luke Vukšića na osebujan će način izvesti tu izuzetno popularnu kantatu Carla Orffa koja već skoro 90 godina magnetski privlači slušatelje diljem svijeta – najavljuju organizatori.

Nakon koncerta koji počinje u 20 sati posjetitelje očekuje i luda plesna večer u predvorju dvorane, gdje će maskirani Kovač demonstrirati svu raskoš svojih DJ vještina. Na repertoaru će se tako za svakoga ponešto, od Elvisa i Beatlesa preko Haustora do Rage Against the Machine i System of a Down, od Sex Pistolsa do Tajči, od Lambade do Arctic Monkeys…

Ulaznice za koncert, po cijenama od 15 do 25 eura, te za program u predvorju po cijeni od 5 eura, dostupne su na blagajnama Lisinskog i online na www.lisinski.hr. A ulaznice kupljene za koncert, vrijede i za program u predvorju.