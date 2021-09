Evo što će biti s Bandićevim megaprojektom naselja za stradale u potresu u Svetoj Klari

Nekad je tamo stajala betonara. Onda su na tom zemljištu odlučili izgraditi romsko naselje. Pa su zbog pobune stanovnika od toga odustali. A onda se pokojni gradonačelnik Milan Bandić sjetio da bi u Svetu Klaru, uz Sisačku cestu i preko puta reciklažnog dvorišta, trebalo smjestiti one čiji su domovi oštećeni u potresu. Plan je bio da na 50.855 kvadrata nikne trideset zgrada, a to je trebala biti tek prva faza posljednjeg Bandićeva megaprojekta koji je početkom veljače, dakle ni mjesec dana od njegove smrti, prihvatila i većina u Gradskoj skupštini. No za njega nije glasao Tomislav Tomašević, tada zastupnik, a sada Bandićev nasljednik na čelu metropole. S obzirom na to da su tada iz Grada najavljivali da bi prvih stotinjak stanova trebalo biti spremno za useljenje do veljače iduće godine, a da bagera na tom gradskom zemljištu još nema, pitali smo gradsku upravu što planira s tim prostorom, naročito sad kad je novi gradonačelnik objavio da će raspisati natječaj kojim će Zagrepčane koji zbog potresa još žive izvan svojih domova smjestiti u prazne gradske stanove.

Povećanje gradskih stanova

“U svezi novinarskog upita koji se tiče projekta izgradnje naselja u Svetoj Klari za stanovnike čiji su domovi oštećeni u potresu ili eventualne gradnje stambenih objekata na zemljištu k.č.br. 2886/1 k.o. Klara, obavještavamo vas da Grad Zagreb provodi pripremne radnje radi privođenja zemljišta prostornoplanskoj namjeni te izgradnje stambenih objekata na predmetnom zemljištu”, pismeno je odgovorio privremeni pročelnik Ureda za upravljanjem imovinom Željko Matijašec. Gradonačelnik Tomislav Tomašević na jučerašnjoj redovnoj konferenciji rekao je pak nešto što je na prvu izgledalo sasvim suprotno od onog što tvrdi njegov pročelnik.

– Umjesto da čekamo izgradnju u Svetoj Klari, gdje bi se privremeno smjestili ljudi iz stambenih kontejnera i hostela Arena, radije smo se odlučili na puno brže rješenje budući da projekt u Klari nije ni počeo – rekao je Tomašević i dodao da će njegova svrha biti ispunjena smještanjem ljudi čiji su stanovi stradali u potresu u gradske stanove.

– Bio sam protiv tog projekta u Gradskoj skupštini i tad sam rekao – dok se to realizira, građani koji su čekali godinu i pol morat će čekati još godinu dana da bi se privremeno smjestili dok im ne završi obnova – istaknuo je Tomašević i dodao da će vidjeti je li potrebno ići dalje s projektom kako bi se tamo smjestili stanovnici koji dosad nisu bili u kolektivnom smještaju ili stambenim kontejnerima, odnosno kao “back-up” za one koji će biti prisiljeni privremeno izaći iz stana tijekom same obnove. Drugim riječima, kažu neslužbeno iz Grada, ako počnu graditi naselje, ono neće imati izvornu svrhu kakvu mu je namijenio Bandić, a ta je da tamo smjesti one koji su trenutačno u hostelu Arena, odnosno one čiji su domovi dobili crvenu oznaku. O gradnji, dakle, još nisu odlučili, no rade na tome da sve bude spremno kad do toga dođe. To se, uostalom, kažu iz Grada, uklapa u Tomaševićevu politiku koju je zagovarao još u kampanji, a radi se o povećanju fonda stanova u gradskom vlasništvu, koji bi se davali u javni najam.

Neki su prilično skeptični

No jedna je stvar sigurna, potvrdili su iz nove gradske uprave, a to je izgradnja dječjeg vrtića na toj parceli, odmah iza II. odvojka Sisačke ceste. Vrtić je, kako je nedavno rekao Tomašević, pred dobivanjem građevinske dozvole.

Vijest je to koju su s oduševljenjem prihvatili Svetoklarani iako je dio njih prilično skeptičan po tom pitanju.

“Koji je to već put da slušamo takva obećanja? Pričaju o tome već dvadeset godina, a sad će još toliko godina izvlačiti dozvolu za gradnju. Pa trebao se vrtić početi graditi već prošlo proljeće”, samo je jedan od komentara na društvenim mrežama. Idejno rješenje izradio je studio Proarh, a vrtić će biti kružnog oblika i u sredini imati atrij u kojemu će se djeca moći igrati bez ikakva straha od prometa, dok će odgojitelji imati puno bolji pogled na mališane. U prizemlju zgrade od 2730 kvadrata smjestit će šest jasličkih, a na katu šest vrtićkih skupina za boravak ukupno 240 djece. Predviđeni su i kabineti za senzomotoriku, garderobe, prostorije za logopeda, pedagoga, psihologa i defektologa, kuhinja s blagovaonicom te poseban prostor za rad s roditeljima.