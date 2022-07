Evo koje će zagrebačke ulice narednih dana biti bez struje

Sutra će zbog izvođenja radova na elektroenergetskim postrojenjima, od 8 do 12 sati bez struje biti ulica Hrvatskog proljeća 23-25, Zavidovićka ulica parni brojevi 2-22 te neparni 1-21, a radovi će se u tim ulicama nastaviti i u utorak.

U istom će se periodu isključit isporuka struje u Ilici na parnim brojevima 96-102.

U utorak će od 8 do 12 sati bez struje ostati stanovnici svih parnih brojeva Grmošćice lijeve te kućnih brojeva 1, 1/A, 3/A i od broja 9 do kraja neparnih. Od 8:30 do 11 sati bez struje će se morati snalaziti i u ulici Zvečaj na parnim brojevima 2-4, 4/B, 4/C te 6-12, ulici Sovinec i Gračanskoj cesti 100-136 parno, 117-127, 127/A-127/D, 135-153 i 153/A neparno.