Električni bicikl planuo u zagrebačkoj zgradi: 'Cijeli stan je oštećen od dima'

Električni bicikl planuo je u stanu na šestom katu u Ulici kneza Trpimira u Zagrebu. Vatrogasci su rano jutros primili dojavu, a požar je lokaliziran.

"Radilo se o požaru baterije električnog bicikla, koju je vlasnik nakon prve razbuktale faze uspio iznijeti van na mali balkon. Stan je površine 50 m2, požarom je zahvaćeno 25 m2, cijeli stan je oštećen od dima", naveli su zagrebački vatrogasci za 24sata te dodali kako je od topline oštećen susjedni balkon. Vlasnik stana nije ozlijeđen.