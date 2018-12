Eh, da nam je uz ples, harmoniku i odojka koja čašica više...!

Odojak, janjetina, sarma i kolači. Tradicionalna trpeza naći će se na meniju umirovljenika iz doma u Maksimiru, koji kao prava obitelj Božić i Novu godinu provode zajedno. Padne i pjesma, pa i “zatancaju”, a i daju poklone jedni drugima. Za Božić su, kažu, spremni, pa su tako već okitili drvce u predvorju, i to zajedničkim snagama, tako da je svatko stavio po jednu kuglicu. Na polnoćku ipak neće ići.

Sklisko je za polnoćku

– Nekada sam išla na polnoćku, ali više ne. Sklisko je, a mi nismo više tako mladi, radije zaplešemo u četiri zida – uz smijeh objašnjava svestrana Klara Žel, koja je svoj dom ovdje pronašla prije 32 godine.

Ima gospođa Klara ima već blizu devedeset godina, ali objavljuje knjige, piše, pjeva, pa i jodla. Vodi i zbor u kojem pjeva 12 umirovljenica iz doma koje često zapjevaju na feštama, a sigurno će pjevati, kaže gospođa Klara, i na dočeku Nove godine. Bit će tamo i harmonike i gitare, a sve se već pomno planira do najmanjeg detalja, pa će se, uvjereni su svi, sigurno dobro najesti i isplesati. Najdraže im je, kažu, uz zvukove harmonike zaplesati kolo.

Novogodišnjoj se noći veseli i devedesetogodišnji Zvonimir Čavlović, koji dodaje da tulum ipak ne traje do jutra, pa se tako društvo raziđe već oko dva sata poslije ponoći. Trajalo bi to i dulje, objašnjava, da im dopuste koju čašicu više. Nazdrave oni, provesele se i prisjete starih dana. Ali svatko dobije čašicu, dvije, i to je to – požalio se gospodin Zvonimir, koji čini se, ipak ima taktiku da “užica” još malo.

– Malo namigneš, lijepo pogledaš, pa ako bude sreće, okrene se još jedna runda – objašnjava iskusni gospodin Zvonimir, koji blagdane u ovoj veseloj maksimirskoj obitelji provodi već deset godina.

Velika obitelj bez najbližih

Tek su bore na nasmijanim licima naših sugovornika upućivale na to da se nalazimo u Domu za starije na Maksimiru, gdje je jučer održana svečanost za četristotinjak korisnika doma povodom tradicionalnog božićnog darivanja ususret blagdana koji su, kažu nam oni, tamo uvijek veseli. To i ne čudi s obzirom na otvorenost, energiju i pozitivu stanara ovog doma, koji su, daleko od svojih najbližih, postali jedna velika obitelj. Ova vesela “vremešna mladost”, kako sami sebe nazivaju, dane krati štrikajući, učeći njemački i uz redovitu tjelovježbu.

