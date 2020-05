Drski lopovi kradu i skupe i jeftine bicikle, glavno da su u voznom stanju

Već dvije godine ostavljamo bicikle vezane za ogradu ispred kuće i nitko ih nije taknuo, a sad su nam ukrali dva – ogorčena je Antonija Brtan iz Trnovčice, jedna u nizu “žrtava” lopova kojima su u posljednje vrijeme privlačna upravo vozila na dva kotača.

I dok neki povećanje broja krađa bicikala pripisuju koronasituaciji, nagađajući da su za nedostatka javnoga prijevoza postali tražena roba, drugi drže kako je riječ o sezonskoj pojavi budući da su obično češće u proljeće. Službena statistika pak ide u prilog objema teorijama. Prema podacima Policijske uprave zagrebačke, lani su u prvom kvartalu zabilježene 43 krađe, a ove godine gotovo dvostruko više, 84. S druge strane, u travnju ih je registrirano 30, upola manje nego u istome mjesecu lani. Od početka godine pak pronašli su krivce za 22 krađe, a u istom razdoblju 2019. razriješeno ih je 17.

– Lani smo zabilježili 248 krađa bicikala, a u godini prije 341 – navode u PU. No od “žrtava” se može čuti i da mnogi ne prijave nestanak jer drže da bicikl nije dovoljno vrijedan ili su, primjerice, u selidbi izgubili papire. Takav je slučaj i s Antonijom Brtan, ispred čijeg su doma nestali bicikli kojima su svake večeri po kvartu pedalirali njezin muž i sin, a slična je krađa razljutila i Marcellu Marinović. Zamijetio ju je suprug kada se, po običaju, na dva kotača htio odvesti do dućana.

– Dakle, ne jedan, nego su dva bicikla “isparila”, uzeli su i sinov dječji – govori ona. Andriji Zimaju bicikl su pak “maznuli” iz haustora u Ulici Vile Velebita.

– Lopovi ih vjerojatno prodaju. Kradu se i skupi i jeftini, važno je samo da su u voznom stanju – ističe. No, dok jedni kradu, drugi ih i poklanjaju. Doživjela je to medicinska Jadranka Dropulić, koja je preko Facebook grupe htjela kupiti bicikl za vožnju do posla. I odmah joj se javila žena koja je inzistirala da joj bicikl pokloni.

– To je bio čisti altruizam – ističe J. Dropulić.