Prodaju se i najskuplji modeli: 'Interes za bicikle je eksplodirao'

U ovom sam poslu više od 25 godina i ne sjećam se da je prodaja i potražnja za biciklima bila tolika. Nije počelo lagano, ni postupno, već je interes za bicikle unatrag dva i pol tjedna upravo eksplodirao, zadovoljan je Zdravko Bukarica iz zagrebačkog bikeshopa “Marko projekt” rezultatima koje spomenuta tvrtka postiže otkako su popuštanjem mjera zaštite od koronavirusa ponovno otvorene, između ostalih, trgovine biciklima.

Prodaju se i najskuplji modeli

Njima je, naime, porasla prodaja više od 50 posto, a te brojke pripisuju potrebi socijalnog distanciranja, odnosno da se mnogi okreću bicikliranju, što umanjuje šansu od zaraze, smatrajući vožnju javnim prijevozom rizičnom.

– Među najpopularnijima su brdski i gradski bicikli, a masovno se prodaju i dijelovi i oprema – kaže Bukarica dodajući kako ispred njihove trgovine u Vlaškoj svakodnevno ljudi čekaju u redovima. Što se cijena tiče, tu nema pravila. Kupuju se i skupi i jeftini, pa čak i oni koji stoje gotovo pa 50.000 kuna.

– Usto, da ne govorim kako su nam i termini za servise tjednima unaprijed popunjeni. Bar je ovo pozitivno u cijeloj toj situaciji s koronakrizom – ističe vlasnik trgovine. A tako je i u dućanu “Giant” u Ulici Grada Mainza.

– Servis se čeka po tri mjeseca, a u “normalnim” okolnostima to je bilo od tjedan do maksimalno deset dana. A riječ je o proljeću kada počinje sezona vožnje biciklima – navodi Luka Ferdeber iz “Gianta”, koji je u poslu već 11 godina. Ni on ovakvo stanje ne pamti u svojem radnom vijeku.

– Jedini porast koji je bio blizu ovom onaj je iz 2009. godine kad je skočila cijena benzina – prisjeća se Ferdeber. U “Giantu”, pak, bilježe porast u prodaji od oko 40 posto. U otprilike mjesec dana, odnosno razdoblju kada su bili zatvoreni zbog epidemije, u njihovu web-shopu narudžbe za bicikle povećale su se 900 puta. Navalu također objašnjava željom za održavanjem fizičke distance.

– Vjerujem da se ljudi, dok pedaliraju, osjećaju sigurnijima nego da se gužvaju u autobusima i tramvajima s drugim putnicima – zaključuje Ferdeber.

Shvatili su to i čelnici mnogih europskih država jer u planu, između ostalog, imaju ljude potaknuti da se i nakon pandemije nastave voziti biciklima. Tako su u Francuskoj, primjerice, pokrenuli inicijativu razvoja 280 kilometara dugih privremenih biciklističkih staza i subvenciju u iznosu od 20 milijuna eura za troškove popravaka vozila.

Talijanima 500 eura za bicikl

To uključuje i povećanje broja parkirališta za bicikle te obuku ljudi za vožnju. U Italiji je, pak, ministrica prometa Paola De Micheli objavila kako će građanima kupnju novog bicikla ili električnog skutera subvencionirati s 500 eura, što je dio paketa vrijednog 55 milijardi eura za pokretanje ekonomije.

Vrijedit će za one koji žive u gradovima s najmanje 50 tisuća stanovnika i cilj joj je stimulirati “zelenu mobilnost“. A usto zagovaraju i da se kod njih prenamijene prometnice da bi se lakše stvorile nove biciklističke staze. Neki su se gradovi u vezi s tim već “primili posla” pa je Milano najavio da će tijekom ljeta početi radovi na gradnji staza za bicikliste, a do kraja godine imat će 35 kilometara novih trasa koje će ići duž glavnih gradskih prometnica.

Bruxelles je, također, jedan od niza europskih gradova koji koriste koronakrizu za poticanje vožnje biciklom umjesto automobilima ili javnim prijevozom.

U glavnom gradu Belgije od kraja travnja napravit će 40 kilometara novih biciklističkih staza: na četverotračnoj aveniji Rue de la Loi, primjerice, jedna traka oduzeta je automobilima i prenamijenjena u biciklističku, što je potez koji bi, u zagrebačkim okvirima, bio jednak prenamjeni sličnog prostora po cijeloj Ulici grada Vukovara.

Gradski vijećnici u Bruxellesu preusmjerili su 550 tisuća eura iz proračuna na gradnju 3000 parkirališnih mjesta za bicikle.