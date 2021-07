Dramatična akcija na Savi: 'Oklopnim vozilom odsukali smo teglenicu, umalo je uništila most'

Prava drama odvijala se sinoć na Savi. Zbog naglog rasta vodostaja pojavila se opasnost da teglenica TT9904 koja se ranije odvezala te nasukala na savskom slapu kod toplane otplovi nizvodno te udari u obližnji željeznički most i ošteti ga.

-Brod ima 300 tona. Da je udario u most, bila bi to katastrofa. Srećom, to je teglenica pa nije prijetilo izlijevanje nafte, no za samo tri kilometara od slapa su željeznički i Domovinski most i da je brod od 300 tona u njih udario, potpuno bi ih uništio - doznajemo od pripadnika zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama koji je upravljao čitavom akcijom.

Čitav je pothvat trajao oko šest sati, a posao je otežavala jaka kiša.

- Postalo je opasno kada je počela kiša, a vodostaj je naglo krenuo rasti. U nekoliko minuta Tomašević i njegovi zamjenici donijeli su odluku da krenemo u akciju, a na teren su pozvani vojska i vatrogasci- kazao je naš izvor iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama koji je želio ostati anoniman jer, veli, ne želi preuzimati zasluge za pothvat koji je sjajno organiziran zahvaljujući brzoj reakciji nove gradske uprave.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U akciji je sudjelovao i donedavni pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavle Kalinić, koji je pozvan s godišnjeg odmora i odmah došao na teren. Na Savi je čitav dan s ekipama bio i zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet za kojega dečki s terena imaju samo riječi hvale.

-Čitav dan nam je pomagao, koordinirao akciju, donosio nam vode, ma svaka mu čast - kaže naš sugovornik. Angažman gradske uprave potvrdio nam je i Luka Korlaet.

-Jedan od četiriju brodova-teglenica privezanih nizvodno od Mosta mladosti, odvezao i nasukao na riječni prag kod Toplane. Kako je vodostaj Save počeo rasti, postojala je opasnost da brod dužine 80 m prebaci prag, otpluta dalje i udari u željeznički most, čime bi mogla nastati nesaglediva šteta. Gradska uprava je preko Ureda za upravljanje u hitnim situacijama pokrenula akciju u kojoj je uz vatrogasce (koji su povezali brod s obalom) sudjelovala i vojska koja ga je svojom mehanizacijom odsukala, poravnala i privezala uz sjevernu obalu, uzvodno od Toplane - kazao nam je Korlaet te dodao kako je u akciji sudjelovalo 14 pripadnika Javne vatrogasne postrojbe osam profesionalnih i šest iz DVD-ova pod zapovjedništvom voditelja smjene i ronilačkog tima JVP Zagreb Dražena Pavlića.

Sudjelovalo je, kaže Korlaet, i osam pripadnika Hrvatske vojske pod zapovjedništvom načelnika Odjela za operativne poslove i obuku brigadira Darka Vukovića, uz asistenciju djelatnika MUP-a, Civilne zaštite i Hrvatskih voda.

Akcija je započela u 17 a završila u 01 sat. Izvlačenje se, doznajemo od službi na terenu, malo oduljila jer se čekao dolazak vojnog oklopnog vozila koje služi za izvlačenje tenkova, a noćas je odigralo ključnu ulogu u privezivanju broda.

Pogledajte galeriju dramatične akcije na Savi

-Čekali smo da vozilo dođe iz baze u Slunju. Oklopnjak od 45 tona u Zagreb je dotegljen na 'labudici'. Do tada smo mi iz Ureda i vatrogasci osiguravali brod. Vezali smo ga sajlama za vrbe da ne otplovi preko slapa. Voda je krenula rasti, u pitanju su bile minute - kažu nam iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama koji će se nakon 31. listopada pripojiti novoosnovanom Uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost. O dramatičnim zbivanjima na Savi, oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite.

"Brod se zaustavio poprečno na prvom slapu, u visini toplane, a s obzirom na mogući porast vodostaja rijeke Save postojala je opasnost da ga prebaci preko slapova i usmjeri prema Željezničkom mostu kod Jakuševca. Nakon koordinacije operativnih snaga, desetak minuta iza ponoći započela je akcija odsukavanja i osiguranja broda uz pomoć kopnenog vojnog vozila. Brod je ubrzo uspješno odsukan te je usmjeren paralelno s obalom rijeke Save i vezan za obalu.

U akciji su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske, djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Zagreb i policijski službenici Policijske uprave zagrebačke", napisali su.