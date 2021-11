'Drago nam je da se kreće s reorganizacijom, ali od Sindikata ZET-a ne očekujte niti lipu odricanja od radničkih prava'

Sindikat Zagrebačkog holdinga - ZET reagirao je na zahtjev Uprave Holdinga da se odreknu božićnice u iznosu 1.250 kuna te godišnje naknade od 5.000 kuna.

Ovaj zahtjev upućen je na današnjem sastanku između Uprave holdinga te sindikata unutar cijele grupe Zagrebačkog holdinga. Osim što se ovaj Sindikat oštro protivi odricanja od božićnice te godišnje naknade, njihov čelnik Dražen Jović u priopćenju je napisao kako su ostali razočarani sastankom jer nisu čuli ono što su trebali čuti.

Njihovo priopćenje pročitajte u cijelosti:

''Danas je održan sastanak između Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. i reprezentativnih sindikata unutar cijele Grupe Zagrebačkog holdinga, te je u samoj pripremi sastanka došlo do miješanja "kruški i jabuka", jer Grupa Zagrebački holding je jedno, a Zagrebački hodling je nešto drugo, no recimo da su to previdi u dobroj namjeri. U uvodu je predsjednik Uprave g. Novaković iznio općepoznate podatke o stanju društva, stanju duga i to su podaci poznati javnosti i nastup g. Novakovića je bio odmjeren u kontekstu uvodnog govora, ali sa dodatkom kako se tijekom idućeg tjedna očekuju sastanci Pregovaračkog odbora poslodavca i Pregovaračkog odbora sindikata u svezi odricanja pojedinih materijalnih prava, a koja su vezana uz isplatu božićnice (1.250,00 kn) i isplati "nagrade za poslovanje" u visini (2.500,00 kuna), ali da trenutno Uprava nema namjeru zadirati u plaće radnika Zagrebačkog holidnga.

Nakon toga prezentaciju resora za koji je zadužena je održala gđa. Subašić Maras (članica Uprave zadužena za ljudske resurse i imovinu) i tu nastaje jedna površna prezentacija koja je usmjerila cijeli sastanak u sasvim drugome tonu, jer ovlaš na temelju "brojki i slova" postaviti tezu da od ukupnog broja zaposlenih u Grupi Zagrebački holding (preko 7000 radnika), otpada 30% na administrativno osoblje (preko 2100 radnika), te da se tu planiraju otpuštanja radnika i "veliki rezovi" su više kupovanje vremena, nego jedna ozbiljna analiza. Zašto je tome tako?

Reprezentativni sindikati i Pregovarački odbori sindikata konstantno predlažu završetak reorganizacije i sistematizacije koja je jedini zakonit, legalan i ispravan put koji će pokazati gdje i koliko ima radnih mjesta manjka ili viška i sindikati su ti koji traže rješavanje "izmišljenih i dupliranih mjesta" i to Uprava Holdinga može riješiti sa nekoliko poteza u nekoliko dana (sati).

Poznato je da u Zagrebačkom holdingu "grupe složenosti" završavaju sa koeficijentom 4.2, a da se svi veći koeficijenti iznad toga dodjeljuju (ostvaruju) direktnom odlukom predstavnika poslodavca. Prema današnjoj prezentaciji preko 400 osoba je na nekim rukovodećim radnim mjestima. Da li nama trebaju stručni suradnici, pomoćnici, savjetnici, zamjenici, voditelji projekta i sl.? Da, trebaju, ali zasigurno ne u broju od nekoliko stotina i s nekoliko "poteza pera" Uprava Holdinga to može učiniti, naravno poštujući zakonske odredbe i odredbe kolektivnog ugovora.

Imate potpunu podršku reprezentativnih sindikata da doslovno "pretresemo svako duplirano radno mjesto", da ljudima koji su nam potrebni omogućimo da radimo, ali onima koji nisu potrebni da im se zahvalimo "na čemu samo"?

Ne znamo što se čeka sadašnja Uprava broji skoro puna 2 mjeseca od imenovanja i ima mogućnost to učiniti. Drago nam je da je Uprava Holdinga prihvatila prijedlog reprezentativnih sindikata i da krećemo sa reorganizacijom i sistematizacijom, ali već smo danas izjavili da se tu ne planiraju uštede na uštrb radnika, naprotiv treba ispraviti sve one propuste iz prošlosti vezano uz nejednake koeficijente za ista radna mjesta i sl.

Predsjednik SZH je na sastanku iznio stav našega sindikata da nikakvo smanjivanje bilo koga materijalnog prava ne dolazi obzir i uopće nije predmet razmatranja. Također smo naglasili da smo razočarani sa sastankom koji je održan, jer nismo čuli ono što smo trebali čuti, a to je kada će doći do zapošljavanja operativnih radnika kojih nedostaje, kakav je plan Uprave Holdinga za povećanjem prihoda, kakav je plan Uprave Holdinga sa iskorištavanjem velike imovine s kojom Holding raspolaže, već smo naveli zašto Uprava Holdinga već nije napravila rez i reducirala određena radna mjesta, što se čeka (planira) sa revizijom ugovora sa privatnim tvrtkama.

Na kraju krajeva najavljena reorganizacija i sistematizacija je apel, prijedlog i zahtjev sindikata, a ne Uprave Holdinga. Dakle sastanak nije ponudio skoro ništa s čime bi Uprava Holdinga opravdala ipak samo "realna očekivanja radnika i sindikata".

Jedna od rijetkih pozitivnih stvari je da se u slijedećih par dana planira imenovanje većeg broja voditelja podružnica, a za određeni broj podružnica ponovit će se natječaji. Također g. Novaković je ipak rekao da će u slučaju da se ne postigne dogovor oko određenih odredbi kolektivnog ugovora poštivati sve potpisano i da će biti isplaćeno radnicima.

Osobno mi je žao što svaka Uprava Holdinga, kao po "copy-paste" obrascu uvijek, ali baš uvijek potpuno promašeno, bez razumjevanja uvijek krene od "analize stanja, koje prelazi u teško stanje i pokušaj rezanja radničkih prava" i da nikada, ali baš nikada niti jedna Uprava ne kaže bile "zlatne ili loše godine" imamo dobre radnike i idemo im povećati plaće.

Danas u Holdingu imate plaće radnika od 4.500,00 pa na više i kako ih jednostavno ponekad ne bude sve skupa sram, kada uopće pomisle da radnicima treba nešto oduzeti, kada i sami znaju da radnici niti sudjeluju, niti ih netko pita o financijskim odlukama koju donose Uprave i vlasnik Grad Zagreb u ovome slučaju.

Naravno da na kraju trebamo svi skupa biti pozitivni, da će se opet vidjeti (dokazati i pokazati) da između potpunog nerazumjevanja kako je živjeti od 4.500,00 kuna svaki mjesec i smanjivanja bilo koga materijalnog prava radnika stoje reprezentativni sindikati koji jedini stoje i mogu zaštiti radnička prava.

Nitko, ali baš nitko da kaže koja je odgovornost, krivica ili propust radnika u dugovima Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i ZET-a od preko 8 mlrd kuna? Znamo da radnici ne zapošljavaju savjetnike, pomoćnike, stručne suradnike, znamo da radnici ne odlučuju o nabavi, znamo da ne odlučuju o ugovorima s privatnim tvrtkama, znamo da ne doniraju, svi to znamo, radnici samo odrade svoj posao i to teške poslove, jer eto gospodo iz Uprave ili Grada nisu svi u životu mogli birati škole, fakultete, roditelje ili životnu sudbinu, neki moraju voziti bus/tram, neki moraju asfaltirati na visokim temperaturama, kositi travu ili živicu, voziti smeće i slične poslove kako bi zaradili svoje plaće.

Stoga kao što smo rekli i najavili danas od našega sindikata ne očekujte niti 1 LIPU odricanja od radničkih prava, jer na kraju jedino što kod nas stalno ostaje su radnici, a Uprave i politike prolaze'', napisali su iz Sindikata.