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SUSJEDI SU, NARAVNO, LJUTITI

U Vrapču ne mogu vjerovati: Ne odvoze nam otpad jer susjed nije porezao živicu!

Zagreb: Odvoz papirnog otpada u centru grada
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.06.2026.
u 12:00

Drugi susjedi zbog toga su se, naravno, naživcirali, ali gnjev su usmjerili prema Holdingu koji, po njima, ne izvršava svoju uslugu

Ako vam je Čistoća propustila odvesti otpad, možda je došlo do problema u rasporedu, a možda je problem stvorio — vaš susjed. Upravo zbog potonjeg razloga stanovnicima ulice u zagrebačkom Vrapču nedavno nisu odvezeni papir i plastika a, kako je objasnila jedna od susjeda, problem je u stanaru koji nije obrezao živicu u svom dvorištu

— Dragi susjedi kojima nije odvezen niti papir niti plastika, javljam vam da Čistoća u dogledno vrijeme niti ne planira nastaviti s odvozom tog otpada jer jedan od susjeda nije pokosio svoju živicu. Na toj adresi nitko ne živi, niti možemo doći do vlasnika, pa živica oštećuje kamion (samo petkom, srijedom kad voze komunalni ne) i od nas se očekuje da to riješimo.

Kad preuzmemo posao komunalnih redara i čišćenje tuđih privatnih parcela, mogli bi nam možda predložiti i da sami organiziramo odvoz otpada? Kao da već ne postoji diskriminacija gdje smo izgleda samo mi koji imamo obiteljske kuće dužni koristiti plave vrećice... — poručila je gospođa koja je o slučaju pisala na društvenim mrežama, a priložila je i službeni mail iz Zagrebačkog holdinga u kojem mole susjede da "omoguće djelatnicima prilaz kako ne bi dolazilo do ponovljenog propusta odvoza". 

Drugi susjedi zbog toga su se, naravno, naživcirali, ali gnjev su usmjerili prema Holdingu koji, po njima, ne izvršava svoju uslugu. — Ovakvo opravdanje od Zagrebačkog holdinga je čisti diletantizam i ne poštovanje građana koji plaćaju komunalne usluge. Pogotovo, prema vama koji živite u kućama, jer je vidljiva diskriminacija prilikom odvajanja i odvoza otpada naspram nas koji živimo u zgradama. Pa.jesu oni culi za komunalno redarstvo? — pitala je jedna osoba, dok su drugi na odgovornost pozvali komunalno redarstvo koje bi u ovakvim situacijama trebalo reagirati. SU

FOTO Pogledajte zastavu koja se vijori iznad središnjice Možemo
Zagreb: Odvoz papirnog otpada u centru grada
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Ključne riječi
Čistoća Zagreb otpad odvoz

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