Dobra vijest za Muzičku akademiju: Ministarstvo obećalo pokriti troškove 'hladnog pogona'

Dekan Muzičke akademije Igor Lešnik istaknuo je kako sa zadovoljstvom može potvrditi da je dogovor s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Sveučilištem u Zagrebu postignut i da će problem nelikvidnosti biti riješen. Zgrada nastavlja normalno funkcionirati uz dovoljno sredstava za energente i održavanje, a ustanova će redovito poslovati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Sveučilište u Zagrebu osigurat će i doznačiti sredstva kojima će Muzička akademija uredno nastaviti s izvođenjem nastave na akreditiranim studijskim programima te realizacijom ugovorenih projekata u optimalnim uvjetima, kazao je dekan Lešnik. Naglasio je kako je potrebno sustavno, trajno rješenje putem programskih ugovora, i to ne samo za Muzičku akademiju i umjetničko područje kojem ona pripada, nego i za cijelo zagrebačko Sveučilište.

Glavni problem najveće Muzičke akademije u državi su glavarine za studente - Mi ne možemo upisivati veliki broj studenata zato jer je riječ o individualnom mentorskom radu i malim grupama. Nama ne može zbroj školarina pokriti temeljne materijalne troškove - rekao je dekan I Lešnik za HRT prije nekoliko dana.

Podsjetimo, u pozivu na konferenciju za tisak upućenom prije tjedan dana, stajalo je kako unatoč potpori Sveučilišta u Zagrebu, podršci ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek te stalnom kontaktu s nadležnima, napori unutar resora nisu doveli do dostatnog financiranja temeljnih materijalnih troškova niti do financijske pomoći kojom bi akademija vratila i održala likvidnost te premostila razdoblje do uvođenja boljeg sustava temeljnog financiranja umjetničkog područja.

No, Ministarstvo je sada obećalo pokriti troškove „hladnog pogona“ Akademije koji iznose godišnje 1,2 milijuna eura. Veliki troškovi režija dijelom su posljedica projektiranja zgrade s prozorima koji se ne mogu otvoriti, pa se za njezinu klimatizaciju i ventilaciju troškovi električne energije proizvode i ljeti i zimi. Grad Zagreb, koji je vlasnik zgrade, ima ugovor s Muzičkom akademijom kojim korištenje zgrade naplaćuje jednu kunu.

Do prije tjedan dana Akademija nije imala grijanja, pa su nastavnici i studenti izvodili nastavu u dugim kaputima. Mediji su ranije prenijeli izjave Grada Zagreba da je nakon preuzimanja zgrade, 2014., utvrđeno 750 različitih nedostatka, te da ih je ostalo za otkloniti još 25, uglavnom zahtjevnijih problema. Dekan Lešnik je kazao da su određeni problemi sa zgradom dio sudskih procesa sa subjektima koji su sudjelovali u izgradnji i da ih Akademija ne može komentirati. Dodao je kako je hidroizolacija najveći problem i da svaki tjedan u prosjeku dolazi do pucanja cijevi.

