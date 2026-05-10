FOTO Nevjerojatan dan u Zagrebu: Privođenja na Trnjanskim kresovima, na Hodu šetao Thompson: Evo kako je jučer izgledao glavni grad Hrvatske
Subota kakvu Zagreb dugo ne pamti. Od jutra pod policijskim blokadama, uz tisuće ljudi na ulicama, povorke, transparente, specijalce na savskom nasipu i Marka Perkovića Thompsona koji je, unatoč protivljenju gradske vlasti, ipak zapjevao u samom centru grada. Od Zrinjevca do Savskog nasipa, od molitvenih pjesama i zastava na Hodu za život do povika “Ne damo vam Hrvatsku” na Trnjanskim kresovima.
Na savskom nasipu održani su Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se obilježava godišnjica oslobođenja Zagreba 1945. godine. Tisuće građana okupile su se uz krijesove, glazbu i govorancije, no cijeli događaj protekao je pod snažnim policijskim osiguranjem zbog najavljenih prosvjeda.
Na nasipu su se pojavili i prosvjednici, među njima veterani Domovinskog rata te članovi Domovinski pokret, koji su uzvikivali parole protiv komunizma i veličanja bivše Jugoslavije. Saborski zastupnik Tomislav Josić poručio je kako se “1991. borio protiv JNA” i da ne može prihvatiti veličanje takvih simbola.