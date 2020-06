Dječjem domu u Vugrovcu nužna je obnova, uključite se u akciju i pomozite

Trauma prouzročena potresom polagano nestaje iz sjećanja 28 korisnika “Kuće sv. Franje” u Vugrovcu, ali zgrada u kojoj žive još je puna ožiljaka.

Caritasov je to dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, i to u dobi od četiri do 16 godina, koja su 22. ožujka, govori voditeljica Ivana Vincek Kovač, izbezumljena izjurila na ulicu. Oni stariji, iako i sami veoma uplašeni, tješili su mlađe, a razinu empatije koja se potom razvila, ističe, u 13 godina rada u domu nije doživjela. No, kako bi se potpuno vratili u život kakav su prije poznavali, sada je potrebno prikupiti 976.942 kune za obnovu doma sagrađenoga 1970. godine.

Iako zgradi ne prijeti urušavanje, boravak u njoj ne preporučuje se jer je nosivost narušena. Zidovi su usto jako ispucali, oštećeno je krovište te je pomaknut dimnjak, pa je Caritas Zagrebačke nadbiskupije pokrenuo humanitarnu akciju nazvanu “Vratimo sigurnost doma” kojom se prikuplja novac za obnovu, a višak će se usmjeriti za pomoć obiteljima stradalima u potresu. – Nevolje koje nas pogađaju uvijek su velika kušnja, ali i prilika za povezivanje u dobru. Nadam se da će i ovo biti još jedna prilika za osnaživanje našega zajedništva – poručuje Zvonko Erceg, tajnik Caritasa.

Akcija traje do 18. srpnja, a donacije se mogu uplatiti na račun Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u Privrednoj banci, broj HR1423400091110343166 ili na adresi http://www.czn.hr/donacije-online.