Dio Gračanske zatvoren za promet

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika Gračanska cesta na dijelu od od Ulice Gračec do okretišta Mihaljevac danas do iduće do 4 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac bit će: Gračanska – Jazbina – Čret – Svetošimunska – Av. G. Šuška – Maksimirska – Vlaška – Šoštarićeva – Ribnjak – Medveščak – Ksaverska – Gračanska i obratno.

USto, od utorka do subote će raskrižje Gračanska/Ksaverska u vremenskomvbit će zatvoreno za sav promet.

Obilazni pravac bit će: Ksaverska – Jandrićeva – Mlinovi i obratno.