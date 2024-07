Detaljan pregled radova u Zagrebu: Istražili smo gdje se sve ovih dana kopa, ali i kako izbjeći bagere

Kopa se na zapadu grada, ali ništa manje radno nije ni na istoku. Dela se i u središnjem dijelu metropole i na jugu, a ekipe su stigle na još jedno od najfrekventnijih zagrebačkih križanja, ono Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića. Asfaltiraju se kolnici, postavljaju cjevovodi, saniraju tramvajske pruge i obnavljaju vrelovodi, a zbog svega toga vozači moraju obilaziti prometne trakove ili ceste koje su zatvorene za promet te koristiti alternativne pravce kako bi došli do svog odredišta.

Sesvete i Jadranski most

Izbjeći bagere od jučer je još teže jer su počeli radovi na križanju Vukovarske i Držićeve, koji bi trebali trajati dva i pol tjedna, odnosno do 8. kolovoza. Sanira se oštećenje tramvajskog kolosijeka, objasnili su u Gradu, pa su terenske ekipe zauzele dio kolnika, a vozi se preostalim dijelom raskrižja, zbog čega se onuda otežano prometuje.

Vozači sa zapada grada pak već se nekoliko tjedana "bore" s radovima na Aleji grada Bologne. Riječ je o projektu asfaltiranja 7000 četvornih metara na južnom kolniku prometnice između Ulice Prigornica i Škorpikove, a za to je iz gradskog proračuna izdvojeno 580.000 eura. Dosad je promet zbog toga bio jako otežan, a situacija bi mogla postati još gora jer se od jučer ne može iz smjera istoka po Aleji Bologne prema Škorpikovoj. Kod križanja Ilice i Vrapčanske treba, dakle, skrenuti lijevo u Ulicu Oranice te kroz nju i po staroj Samoborskoj cesti nastaviti prema Škorpikovoj. Radovi će trajati do 29. srpnja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dugo se s gužvama muče i oni na krajnjem istoku grada. Nakon radova na raskrižju Zagrebačke ceste i nove Branimirove kod Brestja, koji su bili više puta produljivani, sad je u tijeku asfaltiranje južnog kolnika Zagrebačke sve do Ulice Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Projektom je obuhvaćeno 9000 kvadrata prometnice, a radovi, koji stoje 850.000 eura, trebali bi biti dovršeni do kraja mjeseca. Zbog kopanja se ujutro već danima stvaraju kilometarske kolone, a posebno je problematično od 12. srpnja, otkako se ne smije skrenuti iz Branimirove u Zagrebačku i obratno. Obilazak je preko Slavonske avenije iz smjera istoka te Čulinečke ceste iz pravca zapada. Oni koji bolje poznaju to područje radove mogu obići i vožnjom "prek brega", odnosno iz smjera Sesveta preko Branovečine i Oporovca ili Novoselca do Dubrave i Studentskog grada.

Do kraja kolovoza valja izbjegavati i velik dio Ilice te Ozaljske, gdje se upravo radi na novom vodoopskrbnom cjevovodu. Potonja je ulica na dionici od Krapinske do Nehajske posve zatvorena za promet, a obilazak je Krapinskom i Selskom cestom. Ilica je pak za promet zatvorena između Selske i Ulice Črnomerec, a obilazni je pravac preko Zagorske i Tomislavove s južne strane te Ulice Sveti Duh i Krčelićeve sa sjeverne. Tijekom radova onemogućen je također ulaz iz smjera Cankarove ulice prema Ilici, kao i izlaz. Prolazak je, napomenimo, na obje prometnice dozvoljen vozilima javnog prijevoza.

Već dugi niz mjeseci, dakako, radi se i na Jadranskom mostu. Početkom prošloga tjedna polovina posla na sanaciji glavnog dijela objekta je dovršena, sređen je istočni dio, a radnici i strojevi zauzeli su zapadnu stranu.

Kopa se i na prometnicama koje nisu žile kucavice, no Zagrepčani se i na njih često oslanjaju. Gradilište do kraja kolovoza ostaje Ulica Pantovčak, gdje se još sanira opasno klizište, a obilazak je dug čak sedam kilometara. Za promet je zbog sanacije pothodnika zatvoreno i križanje ulica Dubravica, Huzjanove i Sigetje u Gajnicama, i to do 15. kolovoza.

Sljedeći mjesec i Ljubljanska

Što se tiče budućih ljetnih radova, za kolovoz je planirano uređenje južnog kolnika Branimirove, od Osječke do Aleje Javora, što će stajati oko pola milijuna eura. Manja sanacija idući mjesec očekuje Ljubljansku aveniju, a planira se kopati od Škorpikove do Jankomirskog mosta, i to na sjevernom traku, odnosno onome koji vodi iz grada. U rujnu se pak asfaltiraju Škorpikova, Voćarska, Samoborska i Krapinska. Istočni kolnik Škorpikove uredit će se od Golikove do Samoborske, a nedavno izmijenjenim programom radova na nerazvrstanim cestama I. reda tijekom godine su planirani i zahvati na 9000 kvadrata Zagrebačke avenije, što će stajati 590.000 eura.

VEZANI ČLANCI: