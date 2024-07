Tri tjedna gužvi u središtu Zagreba: Radovi na jednom od najfrekventnijih križanja, evo detalja

Raskrižjem Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića od ponedjeljka 22. srpnja od 9:00 sati do četvrtka 8. kolovoza do 20:00 sati bit će otežan promet. Radi sanacije oštećenja tramvajskog kolosijeka bit će zauzet dio kolnika, dok će se promet odvijati po

preostalom slobodnom dijelu, javljaju u Gradu.

S obzirom na to da je riječ o jednom od najfrekventijih križanja u Zagrebu, za očekivati je da će doći do značajnih prometnih gužvi. Posebice ako se uzme u obzir i činjenica da će na križanju biti smješteni radni strojevi, oprema i teretna vozila.

Na tom je križanju, podsjetimo, znalo doći do iskakanja tramvaja iz tračnica. Jedan takav slučaj dogodio se prije godinu dana, i uv veljači je došlo do sudara tramvaja upravo zato jer je jedan od njih iskočio iz tračnica. Na istom je križanju prije nekoliko mjeseci došlo i do puknuća voda koji tramvaji koriste za kretanje. Za sad nema obavijesti da će tramvaji voziti obilaznim pravcima.

