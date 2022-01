Danijela Dolenec: Roditeljima odgojiteljima želimo pružiti stručno usavršavanje i edukacije

Poslali smo upitnik, sastavljen tako da postavlja niz pitanja uz socijalni profil i radne karijere. Grad tu ima neke resurse gdje bi mogao smisliti neke edukacije i usavršavanja za tržište rada, pojasnila je danas za u emisiji "Zagrebi po Zagrebu" Radio Sljemena zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec, koja se jučer sastala s roditeljima odgojiteljima, odnosno jednom njihovom udrugom, Hrvatska mati.

- Ja naglašavam da je glavna mjera ubrzano investiranje u vrtiće, a ovim upitnikom želimo doista adresirati eventualno socijalno ugrožene skupine i vidjeti da li postoji prostor da se naprave neke edukacije. Tu se grad može i želi uključiti - pojasnila je Dolenec, te roditelje pozvala da ispune upitnik. Očitovala se, naravno, i na pravne akcije roditelja odgojitelja, naglasivši da će se Grad očitovati na ono što može.

Emisija se osvrnula i na ukidanje štetne odluku o pročistaču otpadnih voda, kojom je 400 milijuna kuna trebalo investirati iz gradskog proračuna.

- Naslijedili smo situaciju u kojoj je treću fazu je potrebno provesti, a prema važećim sporazuma i odlukama važio je raniji model da koncesionar ide u investiciju a da to mi platimo. To je jedna od situacija gdje drugačije ne može. Mi nismo s time bili zadovoljni, ušli smo u niz sastanaka i razgovora i naišli na razumijevanje i dobru volju. Niz procesa takvih vodimop i drago nam je da možemo obavijestiti javnost. Važno je završiti proces, a koncesionar je bio voljan da Vodoopskrba i odvodnja bude investitor. A ako je on investitor, onda to postaje nešto što možemo prijaviti na EU sredstva. To je 400 milijuna kuna. Otvarju se mogućnosti i za druge velike projekte i investicije - rekla je Dolenec.

Jedna od tema je bilo i očitovanje reprezentativnih sindikata glede najavljenih otkaza u Holdingu. Mladen Novosel ih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske nije isključio mogućnost štrajka ne dođe li do kvalitetnijeg dijaloga.

- Prema informacijama koje ja imam, očitovanje 16 reprezentativnih sindikata je proces koji traje cijeli studeni i prosinac, a trajat će i cijeli siječanj i veljaču. Legitimno je da sindikati vrše pritisak i izvana. Cijelo vrijeme se vrše pregovori između uprave i sindikata. Taj plan je pred donošenjem. Sistematizacija – isto tako se slažem. U potpunosti ćemo poštivati kolektivni i sve njegove dodatke. Ne vidim da postoji veliki spor kako se proces mora voditi niti oko njegovog cilja - kaže D. Dolenec.