Dan obrtnika proslavljen dodjelom priznanja i spektakularnom modnom revijom na 90. izdanju Zlatne igle

Prošli je mjesec protekao u znaku zagrebačkih obrtnika, a kulminacija su bili Dan obrtnika te 90. izdanje Zlatne igle. U povodu Dana obrtnika, 22. lipnja, u Udruženju obrtnika grada Zagreba održana je svečanost na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim obrtnicama i obrtnicima za očuvanje obiteljskih obrta i promicanje obrtništva.

Blistala je i barokna krinolina

Priznanje "Srebrni obrt" dobio je Marko Bilić, vlasnik obrta za popravak obuće i izradu ključeva, za očuvanje i nastavak obiteljske tradicije dulje od 40 godina. Nagradu su mu uručili predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti i predsjednik Obrtničke komore Zagreb Antun Trojnar. "Zlatni obrt", priznanje za očuvanje obiteljske tradicije dulje od 50 godina, Vladimiru Vukobratu, vlasniku frizerskog salona "Ljiljana", uručili su čelnik Udruženja i posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić. Priznanje "Platinasti obrt" za očuvanje obiteljske tradicije dulje od 60 godina dobio je pak Zlatko Tucman, vlasnik Tucman kožne galanterije, a uručili su ga predsjednik Zanetti i Marija Vukelić, ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil i čelnik Udruženja također su Đurđici Mostarčić uručili "Priznanje obrtničko" za posebne zasluge i uspjehe na unapređenju i promociji zagrebačkog obrtništva. Za više od 100 godina uspješnog rada, postignute rezultate i obrtničku tradiciju priznanje je pak primio Rudolf Banek, vlasnik Stolarije Banek, a uručili su ga zamjenik zagrebačkoga gradonačelnika Luka Korlaet i Ivica Zanetti. Najviše priznanje Udruženja obrtnika grada Zagreba, "Statua udruženja", pripala je pak floristici Rafaeli Petrinić, a uručili su ga predsjednik Zanetti i dogradonačelnik Korlaet.

Čelnik zagrebačkog Udruženja istaknuo je da je obrtništvo važna grana gospodarstva kako za lokalnu tako i za širu zajednicu. – Ovim putem želim vam izraziti iskrenu zahvalnost za trud i doprinos razvoju našega grada i zajednice. Želio bih vas potaknuti da i dalje njegujete svoje vještine, uvodite inovacije, educirate mlade i budete primjer svima. Neka ovaj dan protekne u osjećaju zajedništva. Važno je gledati naprijed i spremno se suočiti sa svim izazovima koji nas čekaju u budućnosti. Naša snaga je naše zajedništvo i toga moramo svi biti svjesni – poručio je Zanetti.

Program je nastavljen ispred Hrvatskog narodnog kazališta 90. izdanjem Zlatne igle. Stanovnici metropole prvi su put uživo mogli gledati najdugovječniju reviju u ovom dijelu Europe. Dizajneri su za veliki jubilej manifestacije pripremili veličanstvene kolekcije. Svojim kreacijama predstavili su se Zoran Aragović (BiteMyStyle), Ivana Jurić design, DNK by Nada Došen, Nit by Ana Žarković, Iva Karačić, Tomislav Kuna (Krojački salon Jura), Mirza Šabić (Muška moda Šabić), Petar by Lidija Skočibušić, Milena Rogulj, Irena Kani (Salon vjenčanica Ljubav) i Modni salon Dora. Kao gosti nastupili su Igor Galaš i Ana Kujundžić te Mario Trešćec.

Posebna atrakcija bila je barokna krinolina obrta Vrbanus. Impresivna kreacija izrađena je od kovanog željeza, što joj daje snažnu i autentičnu strukturu, a 24-karatna pozlata dozu luksuza i glamura. Ukrašena s čak 1870 Swarovski kristala, krinolina je blistala pod svjetlima reflektora, stvarajući poseban vizualni dojam i podižući estetski doživljaj večeri. Jedinstveni umjetnički komad nastao je u radionici za umjetnički obrt Vrbanus, koja je poznata po strasti prema kreativnosti i izvrsnosti. Ideju i nacrte za krinolinu potpisuje vlasnik radionice Željko Vrbanus, a krojeve je izradila renomirana profesorica Sanja Tomašinec. Haljina je izrađena za 70. Zlatnu iglu 2005. godine.

Samostalni izlazak imale su članice Sekcije florista Željka Grginić Cik, Josipa Čuvalo, Nela Petričušić i Rafaela Petrinić, koje su svojim znanjem i maštovitošću pokazale kako se cvijećem mogu izraditi i najsloženije kreacije. A nakon dugo vremena na pisti Zlatne igle okupila se i "zlatna generacija" modela 90-ih, Renata Szabo, Ana Krpan, Iris Rajačić, Sandra Žugčić, Livia Butuči i Iris Androšević-Pinjuh te Alen Kulenović, Saša Segedy, Boris Guina i Hrvoje Lindić. Njihov nastup ima i humanitarnu notu jer su se svi manekeni odrekli honorara u korist Udruge žena oboljelih i liječenih od raka "Sve za nju". Riječ je o udruzi koja pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima.

Glazbena kulisa za veliki jubilej

Jubilej manifestacije proslavljen je i uz nastup naše glazbene dive Nine Badrić. Bio je to mali dar zagrebačkih obrtnika svojim sugrađanima. U opuštenoj atmosferi pod zvjezdanim nebom centrom Zagreba odzvanjali su prepoznatljivi hitovi, koji su bili prekrasna glazbena kulisa za proslavu Dana obrtnika i rođendana Zlatne igle.