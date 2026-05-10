SFeraKon 2026: Harry Potter glumci, cosplayeri, SF fanovi i umjetnici okupirali Novi Zagreb

Veliki broj posjetitelja različitih generacija okupio se ovog vikenda na popularnoj zagrebačkoj i regionalnoj konvenciji SFeraKon. Tradicionalno zvani Dani znanstvene fantastike održani su po 48. put, a diljem velikom prostora sveučilišne zgrade u Novom Zagrebu sferaši već naveliko najavljuju i jubilarno 50. izdanje koje će se održati 2028. godine. Novi sveučilišni prostor (SEECEL) kao da je još više privukao mlađe posjetitelje od kojih su mnogi došli u kostimima svojih najdražih anime likova, a glasno su navijali i za svoje favorite u popularnom cosplay natjecanju najboljih kostima.

Jedna od tema ovogodišnjeg SFeraKona bila je globalno popularna franšiza Harryja Pottera. Čak dva glumca iz filma o Harryju Potteru gostovala su na zagrebačkoj konvenciji: Stanislav Yanevski, najpoznatiji po ulozi Viktora Kruma u filmu Harry Potter i Plameni pehar te Josh Herdman, glumac poznat po ulozi Gregoryja Goylea u svim filmovima iz serijala Harry Potter.

Obojica su u holu dočekivali i pozdravljali fanove koji su ih strpljivo čekali u velikom redu kako to često biva na velikim stranim konvencijama. Dok se na velikim konvencijama u Americi i Veliko Britaniji fanovima naplaćuju visoki iznosi za autograme i fotografiranje sa zvijezdama, na SFeraKonu je to ipak bilo dosta prihvatljivije. Obojica glumaca naplaćivali su po 10 eura za autogram i 10 eura za fotografiranje. U holu je red 'čuvao' kip Harryja Pottera sa spremnim čarobnim štapićem, ali nije bilo potreba za intervencijom...

Počasna gošća bila je i britanska kazališna umjetnica i youtuberica te autorica knjige 'Just Stab Me Now' Jill Bearup, koja je pretvorila svoj hobi mlaćenja ljudi mačevima na pozornici u posao na YouTubeu, a kasnije je izdala i popularnu knjigu.

Sveučilišni holovi zgrade SEECEL-a bili su ispunjeni štandovima s društvenim igrama (uključujući i u potpunosti domaće boardgame igre), knjigama, nakitima, figuricama i raznim dodacima. Uz zgradu je postavljen i veliki šator s dodatnim izložbenim prostorom gdje su mnogi domaći pa i strani izlagači nudili svoje proizvode.

Sva tri dana održavao se i bogat program raznih stručnih predavanja ne samo iz prostora znanstvene fantastike i fantasyja, nego i astronomije, fizike i ostalih znanosti, a nije izostalo niti predavanja o umjetnoj inteligenciji. Ljubitelji megapopularne franšize Ratova zvijezda (Star Wars) pozivali su fanove da se pridruže njihovoj novoj udruzi 9th Fleet (link vodi na njihov Discord). Fanovi Zvjezdanih staza su, pak, međusobno raspravljali o kulturnim ratovima i jesu li nove Star Trek serije previše woke...

Poznati hrvatski stručnjak astronomije Ante Radonić održao je detaljno predavanje o svemirskoj misiji Artemis II podsjetivši da je na tom projektu uvelike surađivala i Europa odnosno Europska svemirska agencija te tvrtke iz čak 20 europskih zemalja. Radonić je i najavio da će sljedeća Artemis misija ići po planu sljedeće godine, ali da se još ne zna kada će se točno dogoditi i Artemis IV misija koja bi astronaute trebala spustiti i na površinu Mjeseca.

Hrvatska nacionalna udruga HISPACE koja oko svemirskih tema i projekata okuplja domaće inženjere, istraživače, studente, startupove i entuzijaste također je imala zapažen nastup na SFeraKonu. Naime, tijekom cijelog vikenda konvencije održali su niz poučnih predavanja o svemirskih projektima. Predavanje o projektu NASA-inog drona za Saturnov mjesec Titan održao je Zoran Kahrić, Space Systems Engineer u Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL). S karijerom dužom od 20 godina, Kahrić je sudjelovao u više od deset velikih NASA-inih projekata, uključujući integraciju i testiranje James Webb svemirskog teleskopa.

Zanimljivo i zabavno predavanje održao je i profesor fizike Davor Horvatić koji se posvetio pričama o Nikoli Tesli i koliko su se Tesline teorije sučeljavale sa slavnim fizičarima poput Alberta Einsteina. Na SFeraKon se sa svojim novim predavanjem vratio i znanstvenik Ivica Puljak. Poznatih gostiju bilo je i u publici poput redovnog posjetitelja SFeraKona Ede Maajke te Damira Urbana koji je ponekom sretnom fanu udijelio i autogram s posvetom.

Već godinama je jedan od najpopularnijih programa SFeraKona natjecanje u cosplayju pa ne čudi da su ovog puta čak dvije popularne europske cosplayerice stigle u Zagreb: Poljakinja Purin, profesionalna cosplayerica, fotografkinja i model te Sara Oprešnik, profesionalna slovenska cosplayerica pod imenom Arii Cosplay. Njih dvije su zajedno s iskusnim hrvatskim cosplayerom Arminom Von Alchemyjem sudjelovale i u žiriji koji je birao najbolje kostime. A ovo su sve cosplay nagrade s ovogodišnjeg SFeraKona:

Best overall impression & ICCC: Desdemona as Harley Queen

Best Costume: Milo as Kindred

Best Performance: Ren Kajba as Jinx

Best Novice - Dark Hikari as Bakugo

Best Group: Kerria Khan, c3m3t3ry as MoistCr1 Tikal and CaseOh

Purin award: Gaby as Milka

Armin Von Alchemy: T0mb as Rafaam

Arii Cosplay: Neptunemy as Shadowheart

Tijekom SFeraKona održana je i tradicionalna svečana skupština Društva SFera, organizatora konvencije na kojoj su uručene plakete dobitnicima nagrade SFERA:

MINIJATURA — Irena Hartmann: Doma je najbolje (Čvorište Polikrom, SFera, Zagreb, 2025.)

KRATKA PRIČA — Dinko Kreho: Skretanje za Zlatance (Čvorište Polikrom, SFera, Zagreb, 2025.)

PRIČA — Srebrenka Peregrin: Aureum malum ili što konju padne na um (Čvorište Polikrom, SFera, Zagreb, 2025.)

ROMAN ZA DJECU — Darko Macan: Lisičja loza (V.B.Z., Zagreb, 2025.)

ROMAN — Ana Cerovac: Između orla i lava (Terra Incognita, Poljane; Kulturni front, Opatija, 2025.)

POSEBNO OSTVARENJE– Krunoslav Mikulan: Za serijale Zmajeva Družina i Pekinezer Princ (Naklada Ljevak, Zagreb, 2025.)