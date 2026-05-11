U SURADNJI S CRVENIM KRIŽOM

Policija će sutra zaustavljati vozače po Novom Zagrebu i Velikoj Gorici! Provjerite prtljažnike, ovo svi moraju imati

Hana Ivković Šimičić
11.05.2026.
u 10:32

Zaustavljanje vozača i kontrolu vozila provesti će policijski službenici, a važno je naglasiti da će tom prigodom predstavnici Crvenog križa vozačima ukazivati na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima, poručuju u policiji

Zagrebačka policija će, u suradnji s predstavnicima Crvenog križa, sutra provesti preventivnu akciju zaustavljanja vozača na području Novog Zagreba i Velike Gorice, a provjeravat će ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.

Akcija će se provesti od 10.30 do 12.30 sati, a i to na zapadnom kolniku Jadranskog mosta u smjeru juga te u Velikoj Gorici, na kolniku Zagrebačke ulice kod kućnog broja 95. 

– Zaustavljanje vozača i kontrolu vozila provesti će policijski službenici, a važno je naglasiti da će tom prigodom predstavnici Crvenog križa vozačima ukazivati na važnost posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima te će one koji imaju ispravan komplet prve pomoći prigodno nagraditi Priručnikom prve pomoći. Vozačima koji neće imati nikakav ili će imati neispravan komplet prve pomoći u vozilu, predstavnici Crvenog križa darivati će ispravan komplet prve pomoći – poručuju u policiji. 

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

