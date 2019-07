Buna u Središću: Ne damo da nam posljednje zelenilo u kvartu pretvore u asfalt

Prošlo je 365 dana, prikupljena su 2234 potpisa, odgovora iz Grada ni na vidiku, a parku sjeverno od Stonske ulice u Središću prijeti da bude pretvoren u cestu. Upravo je zato tamošnja Udruga građana Glog lani pokrenula peticiju “Da za park, ne za cestu” protiv Generalnog urbanističkog plana koji na jedinoj zelenoj površini u kvartu predviđa gradnju četverotračne glavne prometnice u smjeru Ulice Damira Tomljanovića Gavrana.

Hladan tuš iz Grada

Peticijom su od Vijeća četvrti Novi Zagreb – istok i Gradske skupštine tražili da se zemljište na kojemu je park s dječjim igralištem prenamijeni u zelenu površinu umjesto u cestu. Tražili su i da se Stonska ulica ne produžuje, već da se park proširi i dopuni novim sadržajima. Vijeća četvrti i Mjesnoga odbora Središće inicijativu su prihvatila i dopis poslala gradskim uredima za strategijsko planiranje te prostorno uređenje. Peticija je poslana i u Skupštinu, no do danas odgovora nema. No iz Grada je prije desetak dana stigao hladan tuš. U izmjenama i dopunama GUP-a piše da se zahtjev odbija te kako je sporna Stonska kategorizirana kao glavna gradska ulica koja se na sjeveru nastavlja na Tomljanovićevu, također glavnu cestu, a prometnicu nije moguće ukinuti u jednom dijelu. Odnosno, odbija se prijedlog Gloga da se spriječi gradnja prometnice koja bi uništila kvartovsko zelenilo te Središće “prepilila” na dva dijela, zbog čega su nezadovoljni i u Mjesnome odboru.

– U kvartu se mora zadržati što više zelenila pa planiramo park i proširiti. Osim toga, u Ulici SR Njemačke trenutačno niče osnovna škola koja bi trebala biti gotova u studenom, a ako se izgradi sporna cesta, stotine će je djece svakoga dana morati prolaziti – kaže Sanjica Fresl, predsjednica MO-a. Njegovi su članovi smislili i alternativu, i to pedesetak metara od rješenja koje nudi Grad.

– Ulica Ede Murtića, koja je nešto zapadnije od Stonske, mogla bi povezati Bundek centar s Tomljanovićevom. Tako bi se sačuvala zelena površina – objašnjava Ivica Balenović, član Vijeća MO-a. Na tom se potezu nalaze privatni restoran i nekoliko kuća pa bi, priznaju, moglo doći do imovinskopravnih zavrzlama, no zbog toga se ne brinu jer se, kažu, sve može riješiti.

Međutim, u Glogu ni za kakvu, pa ni alternativnu cestu, ne žele čuti jer im, ističu, jednostavno ne treba.

– U kvart se doseljava puno roditelja s djecom koja će svaki dan morati u školu po novoj, opasnoj cesti. Okruženi smo usto Avenijom Dubrovnik na jugu, Holjevčevom na zapadu i SR Njemačke na istoku, naselje je dovoljno protočno i nema potrebe za novom cestom. Izgradi li se, mnogi će vozači, da bi izbjegli gužve, prolaziti kroz naš kvart – kaže Goran Čačić iz udruge. Poziva i sve iz Grada da dođu u Središće i sami se uvjere koliko je besmisleno ondje graditi nepotrebnu prometnicu dok kvart grca u većim problemima.

Nema odustajanja

– Najveći je problem manjak parkirnih mjesta. Parkiranje se ne plaća, a zbog blizine centra grada hrpa ljudi ostavlja svoja vozila kod nas. Trebalo bi više pažnje posvetiti tome, a ne gradnji prometnica kroz obiteljsko naselje. Peticijom su građani jasno dali do znanja što žele i nećemo odustati od toga. Ne damo posljednje zelenilo u našem kvartu u zamjenu za asfalt – zaključuje Čačić. Borbu nastavljaju i prosvjednim okupljanjem sutra u 18 sati u parku.

