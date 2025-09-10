Naši Portali
Branimir Pofuk
Branimir Pofuk

Zvuk zvona švicarskih krava melem je za dušu nakon zaumnih hrvatskih rasprava o umjetnosti i povrijeđenim osjećajima

10.09.2025. u 16:52

Lihtenštajn je Dražena Domjanića obasuo zahvalnošću i pažnjom na način koji je kod nas nezamisliv

U Francuskoj se, u raznim mjestima i drevnim romaničkim crkvama širom Alzasa, gotovo čitavog ljeta održava festival "Voix et Route Romane". Na njemu će ovih dana, u jednom od tih spomenika romaničke baštine u mjestu Guebwiller, nastupiti Katarina Livljanić i njen ansambl Dialogos s glazbeno-scenskom predstavom "Arijadna živi". Praizvedba je nedavno bila u Zadru u sv. Donatu, a 17. rujna dolazi u zagrebački HNK.

Na Festivalu Ljubljana 10. rujna gostuje Martha Argerich uz Orkestar Monte Carla, dirigira Charles Dutoit, a 12. rujna nastupa Bečka filharmonija i maestro Franz Welser-Möst. Istodobno se u Bayreuthu, gdje ljeti caruje Wagner, održava barokni festival na kojem Max Emanuel Cenčić svake godine čudesno oživljava zaboravljene barokne opere u raskošnim produkcijama, koje će zaživjeti na pozornici do najsitnijeg detalja očuvanog baroknog kazališta, jedne od najvećih njemačkih muzejskih znamenitosti. Julian Rachlin, pak, iz godine u godinu podiže kvalitetu i atraktivnost programa festivala Herbstgold, koji se održava u palači Esterhazyjevih u Eisenstadtu, onoj istoj u kojoj je veći dio života kapelmajstor bio Joseph Haydn.

Dražen Domjanić

