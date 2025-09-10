Zvuk zvona švicarskih krava melem je za dušu nakon zaumnih hrvatskih rasprava o umjetnosti i povrijeđenim osjećajima

U Francuskoj se, u raznim mjestima i drevnim romaničkim crkvama širom Alzasa, gotovo čitavog ljeta održava festival "Voix et Route Romane". Na njemu će ovih dana, u jednom od tih spomenika romaničke baštine u mjestu Guebwiller, nastupiti Katarina Livljanić i njen ansambl Dialogos s glazbeno-scenskom predstavom "Arijadna živi". Praizvedba je nedavno bila u Zadru u sv. Donatu, a 17. rujna dolazi u zagrebački HNK.
Na Festivalu Ljubljana 10. rujna gostuje Martha Argerich uz Orkestar Monte Carla, dirigira Charles Dutoit, a 12. rujna nastupa Bečka filharmonija i maestro Franz Welser-Möst. Istodobno se u Bayreuthu, gdje ljeti caruje Wagner, održava barokni festival na kojem Max Emanuel Cenčić svake godine čudesno oživljava zaboravljene barokne opere u raskošnim produkcijama, koje će zaživjeti na pozornici do najsitnijeg detalja očuvanog baroknog kazališta, jedne od najvećih njemačkih muzejskih znamenitosti. Julian Rachlin, pak, iz godine u godinu podiže kvalitetu i atraktivnost programa festivala Herbstgold, koji se održava u palači Esterhazyjevih u Eisenstadtu, onoj istoj u kojoj je veći dio života kapelmajstor bio Joseph Haydn.
Lihtenštajn je Dražena Domjanića obasuo zahvalnošću i pažnjom na način koji je kod nas nezamisliv
Ne propustite
Konačni obračun s ilegalnim graditeljima: Sva bespravna gradnja, bez obzira na lokaciju, postaje kazneno djelo
Pogledajte što se kreće prema Hrvatskoj, moguće su i evakuacije: 'Digli smo upozorenje na najvišu razinu'
Žele vodeću ulogu u istočnom krilu saveza, ali tu nije kraj njihovim ambicijama: 'Stvorit ćemo najjaču kopnenu vojsku u Europi'
Tko je majka Dominika Livakovića? Bila je u braku s bivšim državnim tajnikom, a danas ljubi zadarskog poduzetnika
Želite prijaviti greške?
Novo oružje za novi svjetski poredak: Xi, Kim i Putin mogu skupiti pet milijuna vojnika
Podbacili Nijemci, Francuzi, Česi... ali zato na moru nikad više Hrvata i Srba
Ukrajinska vojska ustrojila jedinicu, evo na što će se fokusirati: 'Ovo je nova stvarnost rata'
Javne su bruto plaće gotovo 2600 eura, u novim pregovorima treba smanjiti očekivanja
Još iz kategorije
Završiti rat nije jednostavno, kao što nas uči istoimena Holbrookeova knjiga
Očekivali biste da knjiga pod naslovom "Završiti rat" iz pera jednog od najboljih američkih diplomata postvijetnamske generacije (preminulog 2010.), bude danas ponovno aktualna ili barem potiho korištena kao orijentir.
Pozivajući izraelskog ministra vlada Hrvatskoj nije napravila uslugu
Upustivši se u polemiku s predsjednikom Zoranom Milanovićem, Saar je neukusno zloupotrijebio hrvatsko domaćinstvo
Dopustiti djeci da misle svojom glavom, to je zadaća škole, a ne bubanje
Ni milijarde, ni nove zgrade pa ni veće plaće profesorima neće donijeti suštinsku promjenu; školu koja motivira i hrabri učenika i koja potiče razvoj njegovih jakih strana
Čak je 64% Hrvata protiv SDP-ova kaznenog progona ZDS-a
Incijativa SDP-a s kaznama do tri godine zatvora nema šanse, premda oni s tim i računaju radi svojih birača pa zato izmjene traže sada umjesto da su zakon mijenjali kad su bili na vlasti
Što se događalo u BiH nakon Oluje: Hrvati protjerani iz RS-a, oslobođeno Jajce...
Operacija združenih hrvatskih snaga Južni potez, posljednja velika vojna operacija u Domovinskom ratu, predstavljala je za Hrvate u BiH ne samo vojni vrhunac već i srpsku kapitulaciju koja je rezultirala Daytonskim mirovnim sporazumom.
Tvrda kohabitacija u Poljskoj slična je onoj koju imamo u Hrvatskoj. S tom razlikom što nitko naš nije 20 godina kročio u Ovalni ured
Hrvatska verzija tvrde kohabitacije međutim još nije imala ovako konkretan primjer kao što je Poljska imala ovih dana. Naprosto zato što hrvatski državnici i ne dolaze u priliku da službeno, u bilateralnom posjetu, uđu u Ovalni ured Bijele kuće
Trumpovo priznanje da je Pentagon 'ministarstvo rata' dobrodošla je iskrenost
Institucija se do 1949. već zvala tako, a zatim je preimenovana zato što je Amerika time signalizirala da želi spriječiti nove konflikte, no Trump to preimenovanje vidi kao političku korektnost
Hrvatska ne samo da ima rekordnu inflaciju cijena, nego i inflaciju teologa!
Štoviše, ni katolički teolozi nisu svi jedinstveni, posebice oko društvenih pitanja, i tu se kod njih mogu naći različiti pogledi, ideološki, politički, ali i u samom pristupu crkvenom nauku, poslanju Crkve…
Etiketa umjesto argumenta, to je slika današnje hrvatske javne scene
Jadna je sloboda koja ne drži do ljudskog dostojanstva, jadni su i oni kojima je sloboda važnija od pristojnosti i odgovornosti prema drugome, a najjadniji su oni koji tu slobodu svjesno zloupotrebljavaju.