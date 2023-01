Županijski sud vraća se na Zrinjevac, a s njega su iseljeni Visoki kazneni sud i Trgovački sud

Velika seoba sudova, koja je počela krajem prošle i nastavila se početkom ove godine, rezultirat će među ostalim i povratkom zagrebačkog Županijskog suda (ŽSZ) na Zrinjevac, ali i radovima na gotovo svim sudskim zgradama u Zagrebu. Suci najvećeg suda u zemlji tijekom siječnja vraćaju se u svoju zgradu, iz koje su bili iseljeni nakon potresa prije gotovo tri godine, a sa Zrinjevca su sada iseljeni Visoki kazneni sud (VKS) i Trgovački sud u Zagrebu (TSZ). Na nove lokacije privremeno su preseljeni i Visoki trgovački sud te Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), a Općinski kazneni sud (OKS) ulazi u projekt konstrukcijske obnove. Takva obnova radit će se i na kompleksu pravosudnih zgrada na Zrinjevcu, što znači da će tijekom 2023. tamo biti vrlo bučno.

Unajmljeni prostori

Energetska obnova radi se i na Palači pravde, koja nije konstrukcijski oštećena u potresu, no planira se njezino statičko ojačanje jer je riječ o pojedinačnom zaštićenom kulturnom dobru. Što se tiče Vrhovnog suda, njegova će konstrukcijska obnova pričekati jer se predviđa da bi stajala 180 milijuna kuna.

Tijekom protekle tri godine ŽSZ bio je dislociran na više lokacija, pa je Kazneni odjel otišao u privremeno podstanarstvo na Općinski kazneni sud u Ilici, Građanski odjel na Kennedyjev trg, a rasprave su se održavale i na Vrhovnom sudu i u “Kockici”. Na Zrinjevcu je ostao Odjel sudaca istrage i Odjel sudaca izvršenja kazne te VKS, koji se privremeno preselio na Savsku cestu 62 i tamo počinje raditi od 9. siječnja. U tim unajmljenim prostorima sucima VKS-a društvo će praviti kolege s Visokog trgovačkog suda (VTS) te tužitelji EPPO-a. Iz Ministarstva pravosuđa objašnjavaju da su dva visoka suda i EPPO privremeno preseljeni u unajmljeni poslovni prostor te da je ugovor o najmu sklopljen na tri godine za 59.436 eura.

Novu privremenu lokaciju ima i Trgovački sud, koji se sa Zrinjevca preselio na Kennedyjev trg (prostor u vlasništvu države) i Livadarski put 7 (prostor unajmljen na tri godine za 17.080 eura).

Rotacija sudova, kako preseljenje naziva Ministarstvo pravosuđa, koja je počela nakon potresa u ožujku 2020., sada će biti iskorištena za daljnju obnovu. Nakon potresa hitno se interveniralo na zgradama Županijskog suda, Općinskog kaznenog suda, Općinskoga građanskog suda, Trgovačkog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske kako bi se zgrade koje nisu pretrpjele znatnija oštećenja stavile u funkciju do organizacije obnove.

Zaštita kulturne baštine

U Ministarstvu pravosuđa naglašavaju i da sve te zgrade imaju status zaštićene kulturne baštine i da je to jedan od razloga dugotrajne obnove.

”Za sve spomenute građevine izrađeni su projekti cjelovite obnove sukladno zakonskim propisima koji obuhvaćaju konstrukcijsku obnovu, ali i cjelovitu obnovu uz unapređenje energetskih svojstava zgrade kojima bi se trebale osigurati energetske uštede od minimalno 30 posto. S obzirom na to da se radi o kompleksnim i dugotrajnim zahvatima, koji za sobom povlače i troškove osiguranja zamjenskih lokacija i organizacija daljnjeg rada pravosudnih tijela, obnova zgrada oštećenih u potresu (radi se o devet zagrebačkih lokacija te zgradama suda u Sisku i Petrinji), planirana je kroz više faza i višegodišnje financijsko razdoblje. Po izradi projektne dokumentacije, koja je za dio koji se odnosi na konstrukcijsku obnovu financirana iz Fonda solidarnosti EU, raspisane su javne nabave za izvođenje radova sukladno planiranoj dinamici i mogućnostima financiranja”, objašnjavaju iz Ministarstva pravosuđa.

A zatim preciziraju što je na zgradi kojeg suda do sada urađeno, što se još planira i koliki su troškovi. Dosadašnji radovi u bloku zgrada na lokaciji Zrinjevac – Amruševa 2 – Petrinjska 8, u kojima su bili smješteni VKS, ŽSZ i TSZ, plaćeni su 5,36 milijuna kuna, a izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove stajala je 2,8 milijuna kuna. Ovih dana počinje prva faza pojačanja konstrukcije na dilataciji Amruševa 2 – Petrinjska 8, što će stajati 31,7 milijuna kuna. Ti radovi trebali bi trajati šest mjeseci, a potom se planira cjelovita obnova dilatacije, pa to vjerojatno znači da će se suci ŽSZ-a tijekom 2023. još jednom seliti s jedne strane zgrade na drugu.

Zgrada OKS-a u Ilici također će se obnavljati tijekom 2023. godine. Neposredno nakon potresa za radove na zgradi OKS-a utrošeno je 407.300 kuna, a radovi koji počinju u siječnju uključivat će i pojačanje konstrukcije. Na izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove utrošeno je 990.000 kuna, a cjelovita obnova OKS-a stajat će 26,14 milijuna kuna i planira se da traje 12 mjeseci. Na zgradi Općinskoga građanskog suda, poznatoj kao Palača pravde, u tijeku je energetska obnova, a adaptira se i sedmi kat zgrade. Vrijednost izvedenih radova je 60 milijuna kuna, do kraja 2022. izvedeno je 45 posto ugovorenih radova, a planirani završetak radova je kolovoz 2023. godine.

Vrhovni sud na čekanju

Što se tiče zgrade EPPO-a, u tijeku je javna nabava za prvu fazu konstrukcijske obnove jer je postupak poništen zbog previsoke cijene. Izrada projektne dokumentacije stajala je 249.199 kuna, a ranije izvedeni radovi plaćeni su 184.417 kuna. Što se tiče zgrade Visokoga trgovačkog suda u Berislavićevoj, i na njoj će u siječnju početi cjelovita obnova koja bi trebala trajati godinu dana te stajati 15,8 milijuna kuna.

Konstrukcijska obnova Vrhovnog suda će pričekati jer je, kako kažu u Ministarstvu pravosuđa, riječ o izuzetno složenom projektu, a radovi bi stajali oko 180 milijuna kuna.

”Hitne intervencije na zgradi Vrhovnog suda do sada su stajale 1,1 milijun kuna. Postavljena je zaštitna skela pročelja do početka radova obnove. Dokumentacija cjelovite obnove stoji 1,14 milijuna kuna. S obzirom na to da je riječ o pojedinačnom kulturnom dobru, radovi konstrukcijske i cjelovite obnove izrazito su kompleksni te se rok trajanja procjenjuje na tri godine, a iznos radova na 180 milijuna kuna planiranih iz proračuna 2024.–2026. Ti će radovi zahtijevati preseljenje djelatnika, pa se početak obnove planira nakon što se ostvare preduvjeti za preseljenje na zamjensku lokaciju u vlasništvu države”, objasnili su u Ministarstvu pravosuđa.