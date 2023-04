Župan Dekanić danas izlazi iz pritvora

Prema neslužbenim informacijama iz pravosudnih krugova župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić bit će danas pušten iz pritvora osječkog zatvora. Naime, odlukom suda u Osijeku Dekaniću, kao i za još sedam osoba uključenih u slučaj, određen je 30-dnevni pritvor koji istječe sutra, 15. travnja.

Tijekom proteklih 30 dana USKOK je ispitao više od 20 svjedoka koji su bili na bilo koji način uključeni u ovaj slučaj. Uz Dekanića u pritvoru je završio i njegov nećak, za kojega je Dekanić govorio da je vozio automobil u noći kada je došlo do prometne nesreće, vlasnica kuće u Cerni, kao i policajci koji su bili na uviđaju.

Vezano za informaciju o puštanju Dekanića iz pritvora pokušali smo kontaktirati i njegovog odvjetnika Davora Ćavara ali se on nije javljao na telefon.

Podsjećamo kako je Dekanić završio u pritvoru radi prometne nesreće koja se dogodila u travnju prošle godine, pred Uskrs, kada je sudjelovao u prometnoj nesreći sa službenim automobilom. Službeni automobil Vukovarsko – srijemske županije udario je u parkirani automobil i potom u ogradu obiteljske kuće u Cerni. Kod Dekanića je utvrđeno da je imao 1,44 promila alkohola u krvi, a on je od prvoga dana tvrdio da nije on vozio nego njegov nećak. Izazvalo je to brojne medijske reakcije i komentare političara. Nepunih godinu dana poslije Dekanić je priveden i završio je u istražnom zatvoru u Osijeku.

Video: Milanović o Dekaniću: "Napiješ se, divljaš, strefiš auto s časnim sestrama i krivotvoriš izvješće"